La emoción del entrerriano Lisandro Martínez por la citación a la Selección Nacional

El entrerriano Lisandro Martínez no escondió su emoción por haber sido convocado por el entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni, para los amistosos que disputará la Albiceleste ante Marruecos y Venezuela.









"Cuesta caer. Es algo que no te lo esperas porque es lo máximo que uno quiere, pero sabía que uno cuando hace bien las cosas en su club estas oportunidades pueden llegar", remarcó el defensor oriundo de Gualeguay.

Embed #SelecciónMayor Ésta es la lista de futbolistas convocados por el entrenador Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la @Argentina. pic.twitter.com/a16vUSMQSJ — Selección Argentina (@Argentina) 7 de marzo de 2019





Su citación coincide con el regreso de Lionel Messi a la Albiceleste. "Es realmente un sueño poder compartir la selección con él. Esperemos que se de de la mejor manera", aspiró.

Lisandro Martínez tendrá la oportunidad de mostrarse en el seleccionado meses antes del desarrollo de la Copa América. Pero el Licha prefiere ir despacio. "No me gusta hablar del futuro. Ahora trataré de aprovechar al máximo esta oportunidad que se me esta brindando".