La doc de Patronato

"Fue una situación muy loca". De esa manera describió Silvina Bauman a la experiencia vivida en la tarde del miércoles en Rafaela. La traumatóloga se transformó en la primer mujer en firmar planillas representando a un elenco entrerriano de Primera División. Sucedió en la victoria que celebró Patronato ante Dock Sud por los 32avos de final de la Copa Argentina.

La Doc, como la llaman los pibes de inferiores, se sumó al cuerpo médico del Rojinegro en el 2015 gracias a la invitación de Claudio Gregorutti. Comenzó en las categorías formativas, donde continúa en la actualidad. También se desempeña en los encuentros de la división reserva. Desde octubre de 2018 se incorporó al plantel profesional asistiendo a los futbolistas durante los entrenamientos.

Esta semana disfrutó otra vivencia. Tuvo su bautismo con la delegación de Primera División que protagonizó el choque copero. Para ella fue un día más de trabajo. Aunque en realidad fue una jornada histórica. "Estoy acostumbrada a estar en los partidos de inferiores. A veces cubro reserva y con el plantel de Primera he estado en entrenamientos. Esta vez se dio la oportunidad del viaje porque mi jefe médico (en referencia a Juan Hermida) y Gonzalo (Yacomo) no pudieron viajar por cuestiones laborales. Me propusieron viajar, acepté como un partido más. Obviamente que tuve nervios por ser un partido de Primera División y que era televisado, pero sin pensar que iba a tener tanta repercusiones. Es una situación que me da mucha vergüenza porque no estoy acostumbrada. Aunque como experiencia fue muy buena y es bueno que el club sea destacado por esto", narró Bauman, en diálogo con Ovación.

La delegación le abrió las puertas. La integró. La hizo formar parte. No le marcó distancias. "La convivencia fue linda. Varios de los chicos del plantel que viajaron están en reserva y los conozco desde hace mucho tiempo porque vienen de inferiores. Con los chicos de Primera tengo muy buena relación, me respetan muchísimo. Fue una convivencia tranquila, con charlas con Mario (Sciacqua). La pasamos muy lindo, con mate de por medio y el miércoles fue el día del partido. La situación de vestuario que era la primera vez de estar en un vestuario de Primera División, pero los chicos fueron muy educados, muy respetuosos y eso es muy bueno porque me hicieron sentir muy cómodos. Estoy muy agradecida a mis compañeros de cuerpo médico, al cuerpo técnico, los utileros y al club que me dio esta oportunidad y confió en mi", agradeció.

El hecho de compartir la delegación con muchos de los pibes que son producto del semillero facilitó la convivencia de Silvina con el plantel. "Con los pibes tengo otra relación. Son como mis hijos porque se han criado conmigo. Llevo cinco años trabajando en Patronato y para mi también era una linda experiencia por ellos. El hecho de verlo de estar en Primera y saber lo que se han sacrificado para estar en este lugar. Era como un sueño de todos. Siempre le digo que soy como su mamá y tranquilamente podría serlo por la edad. Estoy muy feliz por ellos", resaltó.

Bauman tuvo que dejar de lado el instinto maternal para darle espacio a su trabajo profesional. "Los profes de inferiores me retan un poco porque el futbolista es futbolista. Pero la relación conmigo es diferente porque veo otras cosas. Conmigo charlan, me cuentan sus problemas, las cosas que pasan habitualmente, la mayoría de los chicos son de afuera. Te cuentan cosas que le pasan y eso hace que salga el instinto maternal con ellos, pero son muchos años compartidos y principalmente con Martín Aruga, que lleva más tiempo en inferiores y verlo debutar como lo vi también a Santi Briñone, como al resto, a Mateo (Komar), Brian (Nievas), José (Barreto), Luis (Vázquez) y verlos ahí es muy lindo", resaltó.

Silvina confiesa que, desde la cuna, es hincha de Arsenal de Viale, el equipo de su barrio. "En Arsenal crecí, estaba muy cerca de mi casa y siempre colaboré. Fue donde di mis primeros pasos en la parte deportiva. Somos un club de barrio donde todo se hace entre todos y ahí lo disfruté de otra forma", diferenció.

Más allá de su amor por el Verde de barrio Arroyito, la Doc adquirió un fuerte sentimiento por Patronato. "Me ha dado muchas oportunidades, día a día me da trabajo. No es el equipo del cual soy hincha desde la cuna, pero aprendí a quererlo muchísimo a Patronato. Además me ha permitido crecer desde lo laboral y ver desde lo futbolístico a jugadores de primer nivel que han estado en mundiales. Por eso la gente debería apoyar un poco más, independientemente si es hincha o no lo es", concluyó.