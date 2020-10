La difícil labor de hacer cumplir los protocolos

Otro de los deportes que volvió en la capital entrerriana, pero de una manera totalmente reiventada, es el fútbol 5, que se juega bajo la nueva modalidad de Metegol Humano. Los complejos volvieron a abrir luego de más de seis meses sin poder realizar ningún tipo de actividad. Se pudieron ver los primeros partidos en las diferentes canchas, que tuvieron que ser adaptadas con lineas marcadas en cuadrados para tener las medidas sanitarias.

El problema que se les presenta es que a los propietarios se les complica por momentos que los protocolos sanitarios se cumplan en cada partido. Es que algunos jóvenes jugadores hacen oído sordos de las medidas dispuestas y que se tienen que cumplir de todas maneras. A los dueños y trabajadores de los complejos les costó y mucho poder volver a abrir suspuertas. Realizaron numerosas marchas para poder regresar al trabajo y las reglas son claras. Es una nueva especialidad y respetando las medidas de distanciamiento social.

Se trata de un trabajo articulado con el Comité Organizador de Emergencia Sanitaria (COES) y otras áreas de gobierno, la apertura gradual de las actividades deportivas se dispuso a través de un plan integral realizado a través de diferentes fases para que los deportes vuelvan a desarrollarse. Y el fútbol 5 fue habilitado bajo la modalidad Metegol Humano.

En este cronograma de etapas se asesoró a los municipios respecto de las habilitaciones para el desarrollo de los deportes. Los mismos están a cargo de las autoridades locales y con evaluación y aprobación de los protocolos por parte de los COES locales.

En la primera fase, mediante el Decreto N° 136/20 se habilitó el trote recreativo saludable y el ciclismo. En la segunda etapa, a través del Decreto N° 787/20, se dio apertura a deportes individuales.

Luego vieron los deportes en conjunto que desde el jueves pueden ser practicados en sus lugares pero con medidas sanitarias y nomás de 10 personas por entrenamiento.

El metegol humano, establece una distancia obligatoria entre los jugadores y consiste en jugar en una cancha dividida en rectángulos, con dos equipos de cinco jugadores que se ubican cada uno en un sector determinado pudiendo jugar con toques, evitando el contacto directo entre ellos. Cada jugador deberá inscribirse al partido completando planilla con datos personales y aceptar/firmar declaración jurada en la que se exponga que no estuvieron en contacto con afectados por el Covid-19, que no presentan síntomas característicos (fiebre) y que cumplirán con las medidas estipuladas por el predio. Según las reglas, entre otras cosas, el ingreso del público es limitado, no se permitirá ingresar a mayores de 60 años ni espectadores, excepto si los jugadores son menores de edad y deban estar acompañados de un mayor responsable. Los jugadores deberán usar el tapabocas dentro del predio, (sólo podrán quitárselo dentro de la cancha), e ir ya cambiados para jugar para evitar el uso de vestuarios.

METEGOL6.JPG FOTO UNO / Juan Manuel Hernández

Todos los complejos de la capital entrerriana están habilitados y se encuentran con la problemática de hacer pesar las reglas claras y otro dilema que tienen en estas primeras horas en la ciudad es que son pocos los turnos que se han dado y estas jornadas. La tarifa es igual en todos los complejos de manera unificada. Es de 1.500 pesos por turno de noche. Un precio que tiene que ver con todas las medidas que han tomado estos predios y que gastan en otras sanitarias.

Son reglas claras para todos

En el lugar se disponen “estaciones” de limpieza de manos, se diferencia el ingreso y la salida de personas, por caminos y/o puertas diferentes. Tambiénse mide la fiebre a cada persona que asista al lugar. Cada medida dispuesta por el protocolo se hace cumplir. Carlos del Complejo Capitán detrás de las reglas claras dispuestas por el sector.