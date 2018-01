La dieta del éxito que cambió la carrera de Manu Ginóbili a los 40 años

La primera medida ya ponía en riesgo todo el proceso: debía dejar de comer pastas. "Cuando se lo propuse, lo primero que me dijo fue: 'Yo las pastas no las voy a dejar'. Lógicamente, uno de los objetivos era que las dejara. Pero bueno, yo no lo podía obligar a nada. Le propuse comenzar y ver cómo se iba sintiendo", le explicó el especialista que en el pasado trabajó en Boca al diario Clarín.