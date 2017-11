La diabetes y el fútbol: La lucha de Federico Freire

Me enteré que tenía diabetes tipo 1 y al día siguiente una nutricionista me dijo que no podía jugar más al fútbol". Federico Freire recordó su peor momento y contó su lucha en una entrevista con El Diario de la República de San Luis. Lo detectado era cierto y cambiaría su vida cotidiana para siempre, pero el diagnóstico era malicioso, insensible y erróneo.

Hace diez años, el pibe que la rompía en la sexta de Vélez y contaba los días para presentarse a entrenar con la Selección Argentina Sub 17, debía estabilizarse emocionalmente y enfrentarse a una enfermedad inoportuna y desconocida. Tenía que acostumbrarse a los pinchazos y medirse los niveles de glucosa entre cuatro y cinco veces por día.

"Estaba muerto, arruinado mentalmente, fui a ver a Omar Asad, mi técnico en sexta división y le dije que no iba a jugar más. Me pidió que me tome dos semanas para pensar y fue un buen consejo porque extrañé lo que hacía", recuerda Freire de aquel momento y la charla con su entrenador, quien este año lo sumó al Verde puntano para jugar la B Nacional.

"No me animaba a entrenar, me daba vergüenza que todo el mundo supiera lo que me pasaba. La diabetes es una enfermedad de tratamiento complicado, porque te pinchás para medirte la glucosa, para ponerte insulina, no es una pastilla y se terminó", añadió el volante, quien pudo seguir jugando y llegó a debutar en la primera de Vélez, donde disputó 14 partidos.

A diferencia de la nutricionista que dañó su cabeza, explicó que un diabetólogo fue clave para no hacerlo abandonar y mentalizarlo a vivir una vida entre la diabetes y el fútbol: "La primera vez que llegué a su consultorio me dijo: 'Despreocupate porque podés tener la vida normal de cualquiera´. Me explicó lo que es la enfermedad y cómo se maneja. Me costó casi tres años adaptarme a mi nueva condición".

"Es una enfermedad con la que tenés que tener muchas precauciones y sobre todo mucha conciencia de lo que implica. La dificultad de la diabetes radica en que el ser humano no es matemático, entonces el cuerpo no siempre responde de la misma manera. Los estados de ánimo y las sensaciones que uno tiene se reflejan en el organismo", explicó el arquero Cristian Lucchetti al revelar su historia en una entrevista con Enganche.

A Freire la vida lo llevó a una aventura por el Catania de Italia que duró un año y volvió al país para jugar en Arsenal. Lo siguiente fue Universidad de San Martín de Porres de Perú, Olimpo, Estudiantes SL y contar su historia. Visita con frecuencia la Liga Argentina de Protección al Diabético, que ayuda a niños que luchan contra la enfermedad, y pide no abandonar los sueños.