La declaración del abogado del árbitro Martín Bustos causó indignación

El abogado Julio Chavarría, defensor del árbitro Martín Bustos en la causa en la que se investigan los abusos a jugadores juveniles del club Independiente, señaló que "hay menores que fueron prostituidos con anterioridad" y advirtió que "a los pibes les gusta hacer guita fácil".

En diálogo con el canal de noticias C5N, el letrado expresó que no entiende "cómo fue desvinculado tan fácilmente de la causa (Joaquín) Valdebenito", a la vez que dijo que "ningún menor se quebró" en su declaración.

Chavarría sostuvo que "se ha difundido información que no es correcta" en cuanto a su cliente, y afirmó que como abogado defensor está "luchando para tener las copias de la causa".

Al ser consultado acerca de chats que fueron difundidos y que serían entre Bustos y un menor, Chavarría señaló que "están incorporados a la causa", deslizó que "hay que comprobar" que sean del árbitro y dijo que el joven que habla en el chat "no sería menor, ya que dice que sabe manejar".

Además expresó: "En el caso que se acredite que tuvo una relación sexual, no es delito y no hubo abuso. Estamos hablando de una persona que tiene una apariencia física de 18 años y si es mayor de 18 años no es delito".

"A los pibes les gusta hacer guita fácil", dijo más tarde, tras lo cual y, ante la pregunta acerca de un departamento que sería de Bustos y que fue allanado este martes por la noche, contó que su defendido "vive con los padres".

La vivienda se encuentra en la localidad de Villa Adelina y el operativo fue llevado a cabo en la noche del martes por efectivos del gabinete de Cybercrimen de la Jefatura Distrital Berazategui, coordinado por el Comisario Inspector Juan Vicente Cardozo juntamente con el AFI y Policía de la Ciudad.

Según se informó, se realizaron tres procedimientos en diferentes domicilios de la mencionada localidad bonaerense del partido de San Isidro y en uno de ellos se encontraron un juego de silla, un colchón de una plaza, una cama de dos plazas con colchón y la cama armada, ventilador y mesa de luz.

En tanto, se indicó que se secuestró documentación y ropa de Bustos, por lo cual se investiga si el departamento se usaba como domicilio alternativo.