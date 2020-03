La décima se fue con homenaje y acción

Finalizó ayer en la cancha de El Plumazo del Club Atlético Estudiantes la 10ª edición del Torneo Tin Avero de hockey sobre césped. Ignacio Nacho Avero, hermano de Martín, habló con Ovación respecto de esta nueva edición del certamen que suma deporte, amistad y que tiene un alto grado de emotividad al homenajear al exjugador Albinegro. “Más allá de que pasaron ya 10 años siempre es muy emotivo para mí y para toda la familia, y ni hablar de los compañeros que siempre están dándome una mano para la previa y la organización del torneo cuando se está jugando. Por eso es importante la difusión de ustedes para que esto siga creciendo cada año”, confesó el hermano y uno de los principales organizadores; y de inmediato agregó: “Estoy seguro de que si le hubiera preguntado, él me habría dicho ‘hacé un torneo’, olvidate que es así. Disfrutaba mucho y es el deporte que le abrió las puertas para iniciarse en una actividad deportiva. Fue uno de los precursores de todo esto, entonces la verdad que mejor homenaje que acá en cancha, jugando y sufriendo un poco del calor, no hay. A todos nos llena de alegría y son dos días con una cuota deportiva que no es menor y además tenemos una cuota social muy grande porque la chicas están ayudando en la cantina y a la noche en el tercer tiempo. Después te rodeás de amigos y compañeros a los cuales no tenés le placer de verlos tan seguido por las distancias. La verdad que es muy lindo y agradable”.

Ignacio vivió, vive y seguirá viviendo horas especiales cada vez que le toque jugar y organizar esta cita. “Obviamente con este torneo lo tengo mucho más presente, pero es todos los domingos y los días de práctica cuando vengo acá. Es siempre tenerlo presente y sobre todo los domingos cuando colgamos la bandera con la camiseta que él usaba. Todos lo tenemos muy presente durante todo el año o el torneo”. Una vez que repasó el significado de lo que es hacer un torneo en homenaje a su hermano, Nacho se metió de lleno en lo deportivo: “Son 10 equipos de Caballeros y 6 de Damas. Vinieron de Paraná, Santa Fe, Buenos Aires y La Plata. La verdad que es un número que lo puedo manejar bien, tranquilo. El año pasado fueron el doble de equipos y dos canchas y la verdad que no pude disfrutarlo como sí lo estoy haciendo este año. Es un esfuerzo muy grande el que se hace y para andar a las corridas como un loco, no da. Es un garrón no tener a todos presentes, pero la idea es disfrutar y que salga ordenado”.

LOS CAMPEONES. Tras una larga jornada de juegos en El Plumazo, hubo definiciones en ambas ramas del certamen. Entre las Damas, el equipo Berazategui A le ganó a Berazategui B por penales y entre los Varones, Berazategui le ganó al Paraná Rowing Club también en definición por penales.