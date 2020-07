La construcción, el nuevo rubro de Gonzalo Benedetich

Habitualmente Gonzalo Benedetich ingresa a un campo de juego de básquet para protagonizar un encuentro que disputa Recreativos Bochas Club por el torneo Dos Orillas o por el campeonato de la Asociación Paranaense (APB). También transita por los distintos escenarios del fútbol argentino, pero en esta ocasión para relatar para La Cábala, la tira deportiva de Radio UNER Paraná, los encuentros que disputa Patronato en el marco de la Superliga Argentina de Fútbol.

Gonzalo Benedetich básquet recreativo.jpg Gonzalo Benedetich, con la camiseta de Recreativo

El aislamiento social preventivo y obligatorio modificó su rutina. Debido a las medidas adoptadas por el gobierno nacionapara evitar que el sistema de salud colapse a raíz de la pandemia de coronavirus, el deporte ingresó en una pausa en el territorio argentino. Esto repercutió en la economía de Gonza, que dejó de percibir dinero en el mundo de La Naranja y en su rol como comunicador.

Benedetich dejó por un instante el mundo del deporte y se insertó en otro ámbito: la construcción. Desde mediados de abril comenzó a trabajar junto a Fabricio, su cuñado, como albañil.

Gonzalo Benedetich construcción.jpg Gonzalo comenzó de cero en el mundo de la construcción UNO / Juan Manuel Hernández

“Normalmente trabajamos de 8 a 15. A veces nos quedamos un poco más si falta poco para terminar el trabajo. Dejar algo que comenzamos para retomarlo al día siguiente se hace tedioso. Por eso tratamos de terminar los trabajos que estamos haciendo. Si quedan unas horas más es cuestión de avisar a la patrona que llego más tarde a comer”, explicó Gonza, en diálogo con Ovación.

Benedetich ingresó a la obra con escasos conocimientos, pero con muchas ganas de aprender y progresar. Esto lo heredó de su padre, un autodidacta de este ejercicio. “Lo poco que sabía era por lo que había observado de mi viejo. Él no se dedica a la construcción, pero se las ingenia observando tutoriales para hacer cualquier cosa, ya sea desde un revestimiento o levantar una pared. La mayoría de las obras que se realizaron en su casa o en una quinta que tiene para descansar los fines de semana las hizo él”, contó.

El viejo no está presente en la obra. El base del Bochas tuvo que realizar un curso acelerado sobre la marcha para resolver las situaciones que se le presentan en el camino. “Me he encontrado con situaciones para las que no estaba preparado porque cambia un montón de la teoría a la práctica. La misma humedad te complica algunos trabajos. Es un mundo nuevo, pero a la vez es lindo conocer y aprender un nueva profesión”, resaltó.

Gonzalo Benedetich Construcción.jpg Fabricio, su cuñado, es quien le enseña a Benedetich los secretos de la profesión UNO / Juan Manuel Hernández

Más allá de su escasa experiencia en el rubro, resolvió por motu proprio un aspecto en una obra. “No tenía idea de la cantidad de factores que hay que tener en cuenta para colocar una ventana. Y producto de la inexperiencia sugerí algunas cosas que nos llevó a cambiar el trabajo y nos permitió finalizarlo. Es un mundo. No es tan fácil laburar de albañil”, aseveró.

A medida que pasan los días Gonza va adquiriendo los secretos de la profesión. “Lo que al principio costaba más tiempo ahora se hace más rápido y más llevadero. Ahora estamos haciendo la vereda de una casa en la que anteriormente realizamos el techo. Es duro trabajar de albañil porque hace frío por la mañana, el clima no ayuda, pero se disfruta. Además se hace más llevadero esta cuarentena que es bastante pesada”, definió.

Benedetich se va familiarizando con el ejercicio, pero entiende que cada faceta tiene procedimiento. Cuando surge una inquietud se respalda en Fabricio, su cuñado. “Un día me confíe en hacer una mezcla. La mezcla para una pared no es la misma proporción que para hacer un contrapiso. En ese caso no queda otra que consultar. Por suerte tengo a mi cuñado que me tiene mucha paciencia en ese sentido”, agradeció.

Gonza espera el regreso de la vida normal para retornar a los relatos y a un rectángulo de juego. Pero el fin de la cuarente- na no motivará su despedida de la construcción. “Seguramente quedará en un segundo plano, pero seguiré en la obra”, cerró.

La adrenalina de estar en una cabina

A mediados de 2018 comenzó a relatar la campaña de Patronato para la Cábala. “extraño estar en una cancha y sentir la adrenalina por observar al Patrón ante el Boca de Tevez o el River de Gallardo", subrayó.