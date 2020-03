La chica que juega y habla una bocha

Delfina Luque nació el 14 de agosto en 1993 en Rosario, donde sus padres estaban estudiando. Antes del año se radicó con su familia en Paraná. De pequeña hizo natación en Echagüe por un convenio con la escuela Santa Teresita.

A los 6 años quiso empezar hockey sobre césped y a partir de ese momento se enamoró del deporte de la bocha y el stick. En Talleres, su club, hizo todas las categorías hasta llegar a Primera División. Jugó los torneos locales, el Dos Orillas y Regionales. Jugó desde los 6 años hasta 2012, y luego de un parate de cuatro años volvió en 2016 y jugó todo el año. Hoy forma parte de Dream Team y disputa la Liga Independiente Esperanza donde lograron el título.

Delfi decidió estudiar locución incentivada por su padre. Trabajó en Programas de radio en Extrema, fue parte del reconocido programa Cara y Ceca y hoy integra el equipo del programa suceso Veníamos Bien. Con una voz increíble logró ganarse un lugar en los eventos importantes de

la capital entrerriana. Hoy trabaja en Ceremonial de la Provincia y es la voz de los actos de gobierno.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Racing, mi familia es toda de Racing. Somos todos acá. Y en Paraná soy de Talleres.

—¿Un club?

—El Club Talleres porque jugué toda la vida y mi familia es del club. Además hoy mi hermano y mi mamá juegan y los vamos a alentar siempre.

—¿Un triunfo?

—El año pasado cuando salimos campeonas con el Dream Team en el Torneo Esperanza. Le ganamos la final a Híper Rosa.

—¿Un equipo?

—El equipo de todas las categorías del club y Dream Team.

—¿Un compañera con la que compartiste vestuario?

—Más que vestuario sería el camarín, que tiene el mismo ritual, y es con los pibes del programa Veníamos Bien antes de empezar el programa que hicimos en la Casa de la Cultura el año pasado.

—¿Una cancha?

—La cancha de hockey del Toribio Ortiz.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Un gol mío que le hice a CAE en Reserva en 2016 cuando volví a jugar al club.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Tres: Messi, la Lucha Aymar y Ginóbili. Argentina tiene un gran nivel de deportistas.

—¿Y tres del mundo?

—Pondría los mismos y lo agregaría a Federer.

—¿Para qué sos buena?

—En mi profesión me considero bastante buena en lo que hago. Y después tengo la capacidad de encontrar las palabras para armar un buen mensaje o texto.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta salir a pasear, juntarme con amigos a tomar mates, a comer y tomar una birra y también me gusta mirar videos de Youtube o Instagram TV como los de maquillaje y tutoriales de cosas. O me gustan los loquitos que arman casas con barro. Me gusta ver series, pelis y de todo un poco.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A los sapos.

—¿Qué cosas te sacan?

—El tránsito de Paraná.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Los memes. Es lo único que nos va a salvar en esta cuarentena de mierda.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Hace unos días compré unos fideos para que cocinen un guiso y no cumplieron su función. Estaban llenos de bichos.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—El primero no me acuerdo, pero seguro lo usé para salir. Pero con el ahorro de unos sueldos me compré una moto y fue la mejor compra de todas.

—¿Una comida?

—Un buen guiso de fideos; capaz que coditos o moñitos.

—¿Un postre?

—Lo dulce no me llama mucho la atención, pero me comería un tiramisú o un helado de mascarpone.

—¿Una bebida?

—La cerveza.

—¿Qué música escuchás?

—Escucho regaetón, me gusta. Pero los clásicos nunca fallan.

—¿Una banda o solista ?

—Louta, me acordé de lo que propone el chabón en los recitales y te vuela la cabeza.

—¿Una película o serie?

—Soy más de las series. Los Peaky Blinders me pareció muy buena y si tengo que recomendar una: Queer Eye, que es como un reality de cinco pibes militando el amor propio. Caen a la vida de la gente y cada uno se especializa en una cosa (ejemplo arreglar la casa, otro el look) y te cambian la vida en un capítulo. Lloré en todos.

—¿Un viaje?

—Este verano fuimos con los gurises a Uruguay y estuvo muy copado.

—¿Una ciudad?

—Montevideo, porque quiero volver.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—El Parque Urquiza, las barrancas y el río. Muy hermoso todo.

—¿Qué lugar te gustaría conocer ?

—Playas paradisíacas, Italia, hoy con el coronavirus no es el momento.

—¿Un hombre?

—Mi papá Alejandro.

—¿Una mujer?

—Mi mamá y mis amigas.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—No tengo ningún groso groso. Tengo los contactos que si necesito llamar a alguien tengo a la persona indicada para cada cosa.

—LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A mi hermano. Cuando éramos gurises jugábamos en casa cada uno con su palo porque él de chico jugaba hockey sobre patines. Nos cagábamos a bochazos en los tobillos. Así que a mi

hermano, que creo que hoy juega mejor que yo.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Fashionista, me cabe la moda como modo de expresión.

—¿A quién le sacás la roja?

—A quien ejerza la violencia machista.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—Ninguna de Independiente.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Llegué a contar hasta 12 y después me cansé. Activos debo tener dos o tres y el mejor es el de Veníamos.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Una bloguera de moda de Rosario que se llama Carmen y su Insta es vivalamodablog.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con las pirámides de Egipto.