La casaca de un club argentino, entre las más lindas del mundo

En un ranking liderado por el Kaiser Chiefs, de Sudáfrica, la casaca titular de Boca está ubicada en el quinta posición. Es el único argentino incluido en el Top 20 de la revista británica.





Estas son las 10 camisetas más lindas para Four Four Two:





10 - Inter (titular)





10_inter_home.jpg



9 - Tigres (titular)





9_tigres_home.jpg



8 - Crystal Palace (titular y suplente)





8_crystal_palace.jpg



7 - Chelsea (titular)





7_chelsea.jpg



6 - Wolves (titular)





6_wolves_home.jpg



5 - Boca Juniors (titular)





5_boca_juniors_home.jpg



4 - Aston Villa (titular)





4_aston_villa_home.jpg



3 - Fulham (titular)





3_fulham_home.jpg



2 - Sampdoria (titular)





2_sampdoria_home.jpg



1 - Kaizer Chiefs (titular y suplente)





1_kaizer_chiefs_home_away.jpg







El prestigioso sitio inglés Four Four Two, especializado en fútbol , eligió las camisetas más lindas del mundo para la temporada 2018/2019 e incluyó a la de un club argentino en los primeros puestos.