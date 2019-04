La carrera por Malvinas demandó garra y corazón

Una vez adentro de la obra de ingeniería, que este año cumplirá 50 de años, los corredores sintieron la falta de oxígeno sobre todo en la trepada para llegar al peaje de Paraná en donde esperaban, haciendo un cordón humano, los participantes de la distancia recreativa de 4 kilómetros.





Embed Los 10K Malvinas para No Olvidar fue una idea de un Veterano que la propuso en Paraná hace seis años. Hoy está orgulloso de lo que logró https://t.co/rv7Vu9WnYn pic.twitter.com/zBrfPhqMa2 — Diario UNO (@UNOentrerios) 2 de abril de 2019



El paso por el club Náutico y el hotel fue un oasis para las piernas que se tuvieron que adaptar rápido a la una nueva subida por avenida Uranga hasta llegar al cruce con Soler en donde la arteria cambia de nombre y comienza el tan ansiado descenso.





A esa altura, el sol implacable demandaba un refresco y la verdad que faltaron algunos puestos de hidratación. Los colaboradores que entregaban las bolsas de agua en Laurencena, a metros de Güemes, fueron testigos de la demanda del vital elemento.





Con un recorrido llano por delante solo había que ponerle corazón a las piernas que empezaban a debilitarse. En la plaza de las Colectividades estaba la meta pero todavía faltaban unos tres kilómetros porque el retome estaba marcado en la plaza de la Locomotora.





A las 16 la costanera era un infierno pero empujados por la emoción y las ganas de llegar los corredores dejaron todo en el kilómetro final. Durante el recorrido, el grito de Viva la Patria, fue una inyección de ánimo directa al cerebro.

carrera La Ganadora. Foto UNO/ Mateo Oviedo



Los ganadores





Los santafesinos Luis Mario Arias y Patricia Ponce inscribieron sus nombres en la historia de la sexta edición de la carrera "Malvinas No Olvidar" que convocó a más de mil participantes que decidieron homenajear, corriendo y caminando, a los héroes que están vivos y a los que dejaron la vida en la guerra.





Arias oriundo de San Jorge tardó 30 minutos para cruzar la meta en los 10K y Ponce, de Esperanza pasó la meta en 35 minutos. Los dos tuvieron un gran ritmo de carrera, sufrieron el calor, pero finalmente lograron festejar ante una muy buena cantidad de espectadores que llenó la Plaza de las Colectividades.





carrera 2 El ganador. Foto UNO/ Mateo Oviedo



Una vez que se hidrataron, comieron una fruta y tomaron algo de aire; los ganadores hablaron con Ovación. “Gracias a Dios se medio y logré meter un buen ritmo. Estuve tranquilo de la cabeza. Se me desataban los cordones, los ataba y volvía a correr. Regulé y logré hacer una carrera inteligente. Hace una semana atrás corrí una 10 K y por hacer lo que no tengo que hacer y probarme a mi mismo, salí fuerte, me ahogué y me quedé. Hoy me recuperé”, confió el atleta que hace un par de años se radicó en Santa Fe capital junto a su compañera que es de Villaguay. “Nos gustó Santa Fe y nos quedamos. Estuve trabajando acá, pero anduve por todos lados buscando un mejor futuro cuando tuve los hijos. Me planté por ellos y dije de acá no me mueven más. La sigo remando por ellos. Algún día alguien verá el esfuerzo. No es por mi, es por ellos”, aseguró.





“Fue un triunfo especial. Gracias Paraná y mi familia que es lo que necesitaba. Gracias a los veteranos porque no tenía para pagar la inscripción y me la regalaron. Esto es para la familia y para la gente que durante la carrera te hace sentir el cariño. Eso no tiene precio y menos en efectivo”, cerró el santafesino.





Patricia Ponce efectuó una gran carrera y dominó a sus contrincantes. Ella dejó sus sensaciones: “la verdad que corrí tranquila con mi compañera a la que ayudé mucho. La verdad que fue una carrera dura esta vez por la hora. No estamos acostumbrados a este calor”, aseguró.





Embed Hoy en #Paraná se vivió una jornada para homenajear a sus héroes y heroínas, y también para renovar el compromiso con la memoria: #MalvinasNoOlvidar fue la consigna y reunió a casi 1000 personas en una maratón atravesada por la emoción.



Escuchá: pic.twitter.com/NAcZpSIgH1 — Diario UNO (@UNOentrerios) 2 de abril de 2019



“La verdad que me sorprendí. Vengo ganando todas las carreras de afuera. Amo correr acá en Entre Ríos y siempre lo comento cuando voy a otro lugar. Entre Ríos nos brinda más espacios y le da mucha más importancia al deporte”.





“Estoy muy contenta porque yo con 45 años estoy compitiendo con las chicas más jóvenes y la verdad que se entrena mucho. Quiero darle un abrazo a todos los que organizan esta carrera porque siempre me tienen en cuenta. Ellos pensaban que yo iba a ganar, porque la vengo ganado hace unos años, y se dio de nuevo. Traté de correr tranquila para no hacerme mal”, cerró.