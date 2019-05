La cancha de Don Bosco es un billar

Después de un largo tiempo de esfuerzo, dedicación y trabajo, el Club Don Bosco dará a conocer con bombos y platillos su nuevo campo de juego. La cancha Salesiana fue resembrada y ahora luce de la mejor manera, como las mejores canchas del fútbol argentino. "Fue un esfuerzo enorme. Se trabajó más de tres meses. Es valorable todo lo que se hizo y sobran palabras de agradecimientos para los que acompañaron y entendieron el mensaje", dijo Yamil Ismail, presidente de la institución.

Todos fueron muy importantes ya que cada uno aportó su granito de arena. Sumado a eso, hay que remarcar que el club posee otros espacios verdes para el entrenamiento de su categorías, lo que facilitó el trabajo de la resiembra. "Se hizo un sacrificio enorme. Los chicos salieron a entrenar a lugares no adecuados para la actividad física", comentó el presidente Salesiano.

Don Bosco habilitará su cancha, luego de estar parada por tres meses, el viernes, cuando por la segunda fecha del Torneo Apertura reciba a Palermo. El pedido fue oficial a la entidad que regula el fútbol local. "Si Dios quiere será el viernes, estamos esperando la confirmación oficial y ya nos pusimos a trabajar para cada paso que daremos en cuanto a la previa del partido", agregó el mandamás de la entidad.

Don Bosco 2.jpg Juan Ignacio Pereira / UNO

Por otro lado Ismail no se olvidó de agradecer a las personas que ayudaron: "Los padres, hinchas y colaboradores se llevan todos los laureles. No me quiero olvidar de la Subsecretaría de Deportes y de la Vicegobernación de la Provincia por todo el apoyo brindado hasta el momento".

En la recorrida de UNO por el campo de juego estuvieron presentes el presidente y los siguientes jugadores: Ivo Arrúa, Willian Pereyra, Tomás Pelzer, Lautaro Martínez y Francisco Álvarez, este último dejó su mensaje tras la primera victoria del torneo y de lo que se viene para el club este fin de semana. "Jugamos un partido prolijo luego de los 20 minutos. Nos trajimos una victoria importante y ahora debemos sumarlo con otra en casa", dijo el referente y capitán del Salesiano tras obtener la victoria por 4 a 0 sobre Ángeles Negros.

Además el goleador de aquella tarde del sábado con dos tantos habló del mimo de la Comisión Directiva hacía los jugadores: "Encontrarnos con la cancha así es algo hermoso. Sabemos de todo el esfuerzo que hicieron. No vemos la hora de jugar de local, se hizo larga la pretemporada y hoy gracias al esfuerzo podemos mostrar esto a la gente".

Don Bosco 3.jpg Juan Ignacio Pereira / UNO



Álvarez hizo referencia a los campos de juego de la Liga Paranaense de Fútbol y de lo costoso que es mantener el piso de una cancha. "Cuesta mucho mantener la cancha. Hoy no vemos canchas así. Ahora nos toca a nosotros y ojalá muchos puedan tomar este ejemplo para ir jerarquizando la LPF", se sinceró.