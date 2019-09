La Camada Gloriosa del hockey habló del logro del fin de semana

La Selección Sub 18 de la Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped (FEH) ganó el fin de semana el Campeonato Argentino del Ascenso B de la especialidad en la rama Femenina. La actividad fue en la ciudad de Salta y Entre Ríos fue el claro ganador.

El equipo entrerriano, conformado jugadores de todos los clubes de la Asociación Paranaense, derrotó 2 a 1 a Centro de Buenos Aires en la final del domingo y selló un derrotero invicto, con cinco triunfos y un empate, además de una impresionante diferencia de goles a favor (17 a 1). Las chicas solo recibieron el gol en la final, un rendimiento ideal en la competencia.

Es el tercer campeonato de esta camada, que hace cuatro años llevó al hockey entrerriano a la zona Campeonato en Sub 14 y que hace dos ediciones repitió esa conquista, entonces en Sub 16. Ahora dominaron un certamen en Sub 18. Un cierre ideal de la etapa juvenil. Tres torneos nacionales de las chicas que ya se hacen llamar la Camada Gloriosa y lo asumen con gran orgullo. Es un grupo de amigas que consiguió nuevamente un torneo nacional y eso se reflejó con un gran andar y recibiendo tan solo un gol en contra en toda la competencia.

Embed

Parte del plantel estuvo en UNO Entre Ríos para hablar del torneo y festejar con una foto. Uno de los entrenadores del equipo, Juan Francisco David dijo: “La verdad que esperábamos tener este rendimiento. Nos habíamos propuesto desde el primer día el objetivo. Estábamos totalmente convencidos en lograrlo”.

“Quiero felicitar a las chicas ante todo. Y gracias al trabajo de ellas y sobre todo la buena onda las cosas no hubieran salido como estaban planeadas para el torneo”, dijo.

“Ahora se viene el paso de algunas jugadoras al plantel de Mayores y otros repetirán el torneo por su edad”, comentó uno de los orientadores.

Por su parte, Sofía Fouces aseveró: “El plantel estuvo muy unido. Ya era un grupo humano que viene de la categoría Sub 14. Nos propusimos obtener el título que logramos en Venado Tuerto también en Paraná y ahora en Salta. Nos decimos la Camada Gloriosa de la Asociación Paranaense. Por suerte nos llevamos la Medalla de Oro”.

“La verdad me llevo bien con todas las chicas y de todos los clubes. Pasamos un montón de cosas que nos forman como grupo y nos llevamos muchos recuerdos y experiencias”, completó.

En tanto, Valentina Márquez manifestó: “Estoy muy contenta por haber ganado el torneo. Pero más que nada por tener tanta variedad de clubes el torneo nos va formando como una gran familia en sí. La mayoría nos conocemos cómo jugamos cada una y en un torneo nacional nos unimos todas. Creo que cumplimos los objetivos que teníamos y estuvimos a la altura del certamen”.

El plantel que estuvo participando en Salta fue el siguiente: Olivia Santoro, Sofía Schneider, Josefina Quinteros, Sol Chimento, Delfina Bertozzi, Juliana Vilanova, Milena Kamlofsky, Martina Grimaldi, Julieta Rodríguez Gigena, Milena Morato, Josefina Bantar, Martina Romanatti, Sofía Fouces, Josefina Dominguez, Valentina Márquez, Justina Reggiardo, Nicole González, Priscila Barrionuevo, Hana Heintze y Valentina Santi. Cuerpo técnico: entrenadores: Enzo Prelli y Juan Francisco David. Preparador físico: Alexis Leriche. Jefe de equipo: Mariana Pagola.

Estuvieron presente en Diario UNO las siguientes jugadoras del equipo: Josefina Domínguez, Sofía Fouces, Valentina Marquez, Justina Reggiardo, Josefina Bantar, Sol Chimento y Olivia Santoro.

El resto de los combinados

De manera paralela se desarrolló el Campeonato de Selecciones en Sub 18 en Varones. La competencia se disputó en la provincia de Tucumán y el combinado de la Federación Entrerriana finalizó 11° en la general. El campeón fue Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires. Por su parte, la Asociación de Hockey del Río Uruguay formó parte del Campeonato Selecciones Damas Sub 18 A también en Tucumán y finalizó en la posición 8 de la General. El campeón fue Buenos Aires.