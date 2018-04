La cabeza fría y el corazón caliente para volver a ganar

Saber sobreponerse a los contratiempos es clave en cualquier deporte. Y Estudiantes lo puso en práctica ayer, en lo que fue una nueva victoria (la tercera consecutiva) en el Torneo Nacional de Clubes B. En los momentos complicados, el equipo paranaense sacó a relucir una mentalidad ganadora y el corazón bien caliente para defender cuando parecía que la estantería se caía. Incluso no se derrumbó cuando sobre los 20' del primer tiempo se quedó con un jugador menos por la expulsión de Fermín González Leites. Es cierto que también tuvo algo de fortuna sobre el cierre del partido, pero en líneas generales el CAE hizo méritos para vencer nuevamente a Córdoba Athletic, esta vez en su cancha, por 26 a 21 en el marco de la cuarta fecha de la Zona 4. El triunfo el sirvió para quedar como único puntero (con 12 unidades), por lo menos hasta hoy cuando Regatas Bella Vista (10) visite a Mar del Plata Club (5) en el otro cotejo de este sector. Además, el éxito sirvió para alejarse de la lucha por la permanencia, situación que ahora es preocupación del equipo cordobés. Ahora, al Albinegro le quedan dos choques fuera de casa: ante el representante de la URBA y en La Feliz.

La calurosa tarde en el Parque Urquiza presentó un partido parejo, donde cada uno tuvo su momento. La diferencia estuvo en que Estudiantes lo supo aprovechar y no así Córdoba Athletic. El equilibrio en las acciones quedó reflejado en el período inicial, donde terminaron igualados en 10. La visita sacó ventaja con un penal de Mauricio Brunetto y luego se puso al frente con un try penal. En tanto, el local sumó con un try luego de una buena jugada que terminó Tomás Ferreyra, más una conversión de González Leites y un penal de Francisco Lescano.

Sobre los 22' de la etapa llegó la jugada que terminó en la expulsión del fullback del CAE, quien agredió con un golpe de puño a un rival que estaba en el piso. Tras cartón, Tomás Maiztegui debió salir 10' por una amarilla. La superioridad numérica nunca fue aprovechada por el Rojinegro, ya que se encontró con una férrea defensa, encabezada por un pack de forwards que tuvo una tarde inspirada.

La paridad continuó en las primeras imágenes del complemento. El Inglés se puso arriba con un penal y enseguida llegó el empate local por la misma vía. Después fue Brunetto quien puso arriba a su equipo con un drop bien ejecutado. En este contexto, ambos elencos se seguían repartiendo aciertos y errores, con un Estudiantes superior en el line out, pero claudicando en el scrum al jugarlo con uno menos (Tomás Bertello entró por Lorenzini y se ubicó en el fondo).

Todo era parejo hasta que llegó una jugada que terminó siendo el quiebre del partido. Maiztegui sacó rápido un free kick cerca del ingoal visitante y evitó tackles para apoyar apenas pasado el cuarto de hora. La conversión de Lescano puso las cosas 20-16 con mucho tiempo por jugar todavía. Pero era el momento del CAE, porque el nerviosismo se apoderó de los cordobeses y así el apertura metió dos penales más para estirar la diferencia.

En los minutos finales, Córdoba Athletic despertó. Trató de llevarse por delante a su rival y encontró el descuento con el try de Laguinje. Pero esto no fue todo, porque más allá de la intención del Albinegro de enfriar el partido, a la visita le quedaba todavía un tiro más y estuvieron a punto de dar en el blanco. Quizás en una de las pocas jugadas que el Rojinegro encontró un resquicio en la defensa local, estuvo a punto de llegar al try pero apareció el tackle salvador de Tomás Ferreyra para evitarlo. La acción de Tumba se festejó mucho, porque significó el triunfo más allá que los cordobeses tuvieron la pelota en el cierre aunque volvieron a equivocarse.

El pitazo final de Andrés Sutton despertó una algarabía lógica, pensando en los momentos complicados a los cuales el Albinegro supo reponerse.





TDI B: Tilcara quiere repetir ante Aranduroga