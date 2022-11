La cábala de Bilardo que hizo volver al gol al Tecla Farías

La anécdota de Farías, Bilardo, y la orina en los arcos de Estudiantes

“Una vez nosotros estábamos en el country y me dice, ‘pibe, vení, vamos al estadio’. Eran las 12 de la noche. El manejaba y yo estaba dormido. Tenía un Ford Mondeo. Me dice ‘hace dos partidos que no hacés goles, yo te voy a ayudar’. Me trajo al estadio y yo no sabía a qué venía. Entonces le digo, ¿y ahora qué hago Carlos?’ Ahora andá a orinar a aquel arco y en el otro. Fui y oriné en ese arco. Al otro día, la primera pelota que toqué fue gol”, recordó el Tecla aún sorprendido.

El momento más cómico de Bilardo en su último ciclo en Estudiantes: "Es Gatorei, señorita"

bilardo 2.jpg

Aquella última experiencia de Bilardo como entrenador, antes de dedicarse al periodismo deportivo, dejó el inolvidable momento de 2004 en el que el DT pretendió responder a quienes criticaban el funcionamiento de su equipo bebiendo irónicamente una copa de champagne en el banco del Pincha en su visita al Monumental. El plan no salió como lo esperado porque, en el entretiempo, una fiscal apareció intentando llevarse detenido al DT porque consumir alcohol en un espectáculo deportivo se encuentra prohibido por ley. Allí, el entrenador se defendió frente a las cámaras vociferando que en realidad la bebida en cuestión no se trataba de champagne sino de una bebida isotónica. “Tengo 50 años de cancha, usted se equivocó señorita, es Gatorei”, fue la frase completa para la historia.

La sabiduría de Bilardo sobre los desgarros en la previa del Mundial

Al respecto de los problemas musculares que vienen surgiendo entre las figuras que se preparan para competir en Qatar 2022, en los últimos días se reflotó una frase del entrenador campeón del mundo en México 1986 en la que les resta importancia a los desgarros a un mes de la gran cita.

"Seguimos pensando que mientras que se desgarren hasta faltando un mes, está todo bien. ¡Es buenísimo! Porque vos tenés el último mes y los matás, físicamente los matás. La matás a la gente que está jugando en el Real Madrid, en el Inter... Si a vos te agarran en un alargue en el Mundial, no podés. En cambio así, descansando, haciendo ejercicios físicos, comiendo o lo que puedan hacer, que se desgarren todos", resumió el Narigón.