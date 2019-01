La Bomba busca su explosión

Llegó la hora del debut para el club Paracao en la Liga Argentina de vóleibol. Desde las 22 y por la Zona B, el equipo paranaense enfrentará a Salta Vóley en el marco del primer weekend de un torneo donde buscará ser protagonista. La Bomba realizó un buen trabajo de pretemporada, con un plantel que luce renovado respecto al que en la temporada pasada llegó hasta los cuartos de final. En esta primera fase forma parte de un grupo muy parejo, ya que además de los salteños se encuentra Jujuy Vóley, San Martín y Policial (ambos de Formosa) y Tucumán de Gimnasia.

Los dirigidos por José Saucedo verán acción por duplicado este fin de semana, ya que luego del encuentro de esta noche volverán a presentarse mañana. Será otra vez en su renovado piso deportivo, desde las 21, ante el equipo jujeño. Paracao será el único equipo entrerriano que estará en la Liga A2, después de la baja del Atlético Echagüe Club. Para esta campaña sumó jugadores de experiencia como Gonzalo Lapera, además de Alexis Nocenti, subcampeón de la A2 pasada con San Martín de Formosa. A ellos se les suma el Pollo Rodrigo Villalba, que jugará la A2 después de dos temporadas en River.

Además, antes de comenzar su pretemporada ya se había asegurado al brasileño Fernando do Espirito Santo (Tchau), ex-Central Norte de Salta, y al punta chileno Rafael Albornoz, integrante de la Selección Sub 23. Pero las novedades de Paracao no terminan ahí y como centrales llegaron Julián López, Sebastián Galiano y los que ya participaron la temporada pasada Alan Alva, Nahuel Leaniz y Gonzalo Otero. Entre los armadores, repetirá Adrián Gayoso y llegaron Gino Verasio (Rosario) y Cristofer Leiva, de Rowing. Por último, los líberos serán Hipólito Sosa y Daniel Sciannamea.

Los otros partidos que se jugarán hoy por el primer weekend son: a las 21, Villa Dora-Club Rosario; Once Unidos-San Lorenzo; La Matanza-Belgrano; UVT-Ateneo, Tunuyán-San Lorenzo de Alem; a las 21.30, San Martín-Tucumán de Gimnasia. En tanto, la Liga comenzó el jueves donde UVT derrotó a San Lorenzo de Alem por 3-0; Ateneo necesitó cuatro sets para ganarle a Tunuyán en Mendoza (3-1)y Policial festejó en el clásico ante San Martín, como visitante por 3-0.