La delegación provincial conquistó un título. El mismo llegó de la mano de Ramiro Zamero. El resto de los competidores dio batalla en una velada caracterizado por un alto nivel competitivo. Así lo describió Daniel Bianni, en diálogo con Ovación.

“Fue una linda experiencia. Era un circuito que no conocíamos, pero si conocíamos a los organizadores. La pasamos muy bien, nos sentimos muy bien tratados que es lo importante. Los resultados se dieron. Ramiro (Zamero) trajo su cinturón y los otros chicos vivieron sus experiencia. Se perdió, pero el nivel era muy alto. Esto no nos sorprendió. Queríamos ver adonde estábamos ubicados y la vara estaba muy alta. Por eso nos marca que debemos entrenar mejor”, recalcó el instructor.

La imagen exhibida dejó más que conforme al coordinador de SEKA. “Nos vemos muy bien a nivel nacional. Siempre digo que vamos a cometer errores. Aunque no alcancemos la perfección, tenemos que buscarla. La idea es ir aprendiendo, experiencia tras experiencia”, aspiró.

Kick Boxing SEKA.jpg La Selección Entrerriana de Kick Boxing Amateur se formó a inicios de 2022. UNO / Juan Manuel Hernández

Ramiro Zamero regresó a Paraná con un cinturón. La preparación física y mental fue determinante en el resultado obtenido. “Ingresé muy tranquilo a la pelea. Me sentí mejor entrenado desde lo psicológico que en anteriores combates. Para entrar en una pelea hay que estar preparado en ese aspecto porque influye mucho en el desempeño, ya que es un conjunto que va de la mano. Si en lo psicológico uno no está bien preparado, no alcanzará demasiado el aspecto físico por más que estés entrenado cien por ciento”, explicó.

Zamero registra cuatro combates en la temporada. Comenzó 2022 con una victoria conquistada en el round inicial. Luego sufrió dos derrotas por puntos. “Fueron dos torneos con un nivel muy elevado”, recordó Ramiro. “Me di cuenta de lo que me faltaba para alcanzar la victoria. Me faltaba más entrenamiento físico”, reconoció.

Brandon Villagra tuvo su segunda experiencia en territorio bonaerense. “Anteriormente competí en Lomas de Zamora”, rememoró el representante del Team Roca, de Oro Verde. “En la anterior pelea estuve más tranquilo. Esta fue la primera vez que competí por un título y estaba mucho más ansioso y nervioso. El nivel fue muy alto. Lo esperábamos, pero asimismo nos sorprendió”, subrayó.

Villagra no saboreó las mieles del triunfo. De todos modos retornó a casa con la satisfacción de haber experimentado una jornada de aprendizaje y mucha camaradería. “Recalco mucho el respeto y la buena onda que tenían los competidores. Si bien me ganó por puntos, me mostró mucho respeto. De hecho al terminar el combate se acercó a saludarme, me solicitó sacarnos una foto, charlamos. Fue algo fantástico”, calificó.

Carlos Bernini, por su parte, sufrió su primera derrota. En su octava presentación resignó su invicto. Un fuerte estado gripal en la previa de la competencia le impidió realizar una óptima preparación física. “Sentí que me faltó aire. Lo tuve a punto de ganarla, pero me quedé sin nafta”, describió. “Me bajó mucho la energía. No podía ni alzar las piernas. Mi fuerte son las patadas y al quedarme sin piernas quedé muy limitado”, profundizó.

Leonardo Rodríguez, por su parte, debió abandonar en el primer round luego de recibir un golpe bajo. “Fue fortuito el golpe”, aclaró. “Venía de sumar un título amateur, pero esta vez me tocó perder. Fui con fe al combate porque estaba bien preparado desde lo físico y lo mental. En un momento de la pelea recibí un golpe bajo. Tuve que abandonar porque no podía competir. Tenía que priorizar la salud”, cerró.