Kick Boxing: SEKA exhibió su nivel en la cita ecuménica

El combinado provincial, dirigido por Daniel Bianni, estuvo representado por seis competidores que representaron al Team Yarará y a Team Roca de Oro Verde. La delegación Panzaverde conquistó cuatro cinturones amateur. Los mismos llegaron de la mano de Ramiro Zamero, Leonardo Rodríguez, Brandón Villagra y Carlos Bernini.

SEKA Kick Boxing.jpg Los representantes de la Selección Entrerriana de Kick Boxing (SEKA) visitaron la redacción de UNO. Juan Manuel Hernández / UNO

“No me sorprendió la performance de los chicos porque esperaba este resultado. Sé del sacrificio que hacen y el nivel que vienen desarrollando. Me siento orgulloso de lo que han logrado porque superaron las expectativas”, remarcó Daniel Bianni, en diálogo con Ovación.

Ramiro Zamero, uno de los cuatro entrerrianos campeones, subió convencido al cuadrilátero. Por eso retornó con el cinturón. “Antes de subir al ring hablé con Dani (Bianni). Le dije que el cinturón era nuestro. Fui decidido a regresar con la victoria”, aseveró.

“Fue una experiencia diferente a las anteriores. Encontré cosas a pulir, pero estoy en un buen nivel. El resultado fue el esperado porque fui en busca del título y traje el cinturón”, amplió.

Zamero se respalda en la tranquilidad mental para incrementar su medallero personal. “Es fundamental porque acompaña al cuerpo. Al subir tranquilo al ring pude desempeñarme como quería. No fue la misma pelea que la anterior que protagonicé. De hecho encontré aspectos a mejorar. Asimismo pude traer la victoria”, subrayó.

Revancha

En su anterior presentación Leonardo Rodríguez sufrió un golpe que lo sacó rápido de competencia. En Parque Roca se sacó la espina. “Venía de una lesión en el pie, pero así mismo subí muy tranquilo al cuadrilátero. Si bien me molestó un poco la lesión, pude desarrollarme como quería. Pensé en todo lo que podía evitar para asegurar la victoria”, destacó Leo, que se impuso por puntos en fallo unánime.

Carlos Bernini, por su parte, venía de resignar su invicto en el Torneo Kamikaze. El paranaense se desquitó en World Championship. “No me gustó perder. Estaba invicto y dolió un montón. Tocó el orgullo”, confesó. “Esta victoria indica que no hay techo para nadie. El límite lo pone uno mismo. Es cuestión de entrenar el doble o el triple para llegar bien a las peleas, y ganar”, redondeó.

“Esta última experiencia fue muy linda. Hubo muchas clases de competidores. No sabía con qué me iba a encontrar. Fui más tranquilo porque entrené más que en la competencia anterior. Llegué más preparado. Fui más confiado. Eso me llevó a obtener la victoria”, analizó Bernini.

Bautismo

Brandon Villagra acarició la victoria en la localidad bonaerense de San Francisco Solano. Esto le dio la fuerza necesaria para buscar su primer cinturón. El mismo llegó en el Mundial. “Nos trajimos el título. Esta victoria es una renovación de energía. Cuando retorné a entrenar al gimnasio fui con otras ganas. Busco otros desafíos. Quiero más, indicó Brandon, quien aportó el primer premio para el Team Roca de Oro Verde.

Villagra destacó la camaradería de todos los competidores. “Lo vivido en el torneo fue impresionante. Hubo competidores de diferentes países. De todos lados se venían y se acercaban. Tengo una foto con un brasileño y con un cubano La buena onda y la predisposición de las otras selecciones para charlar y compartir experiencias fue algo impresionante”.

El regreso

2022 marcó el año de Alex González a las artes marciales mixtas después de un parate de cuatro años. Luego de tres meses de entrenamiento fue convocado para formar parte de SEKA. “Se presentó la chance de competir por primera vez en un mundial de kick boxing. No tuve la suerte de traer un cinturón, pero la experiencia y lo vivido fue inigualable”, describió.

Alex no se adjudicó un premio físico; ganó en otro aspecto. Así lo entendió. “El trofeo que conseguí fue la satisfacción de volver a pisar un ring después de mucho tiempo y fue en un torneo de esta importancia. Al ingresar miré a los alrededores y decía “no puedo creer dónde estoy”. La diversidad de gente que compitió. No se dio el triunfo en este momento, pero me llevo una experiencia hermosa. Encontré debilidades a pulir para el siguiente desafío. Si Dios quiere, volveré con un título en la próxima”, se ilusionó.