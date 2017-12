Como lo hizo desde los cinco años, se esforzó y trabajó día a día para defender los colores de la V Azulada. Kevin también jugó tres años en Colón de Santa Fe pero como tuvo algunos problemas para viajar decidió volver a jugar en el club del barrio.









Vallejos 4.jpg Foto UNO Juan Ignacio Pereira







En abril de 2016 se dio el lujo de vestir la camiseta de Boca Juniors frente a Independiente en un partido que perdieron pero igual realizó todos los trámites para convertirse en un jugador Xeneize.





Aunque el sueño de Kevin era quedarse, otra vez por problemas económicos para realizar los viajes regresó para jugar en Sportivo Urquiza, sabiendo que era joven y que iban a llegar otras oportunidades para migrar al fútbol grande.





En 2017 tuvo una temporada extraordinaria en Sportivo Urquiza: fue goleador en Sub 14 bajo la conducción de Mariano Sabadia. Además jugó en Sub 20, cuatro partidos y marcó 4 goles, uno en cada encuentro. Y para cerrar el gran 2017, Gustavo Romero, le dio la oportunidad de formar parte del plantel superior, aunque no tuvo minutos en cancha, fue dos veces al banco.





Vallejos 1.jpg En su primer partido con la camiseta de Newell's marcó cuatro goles Foto UNO Juan Ignacio Pereira











El gran trabajo realizado durante el año le sirvió para quedar en Newell's, donde a partir del 16 de enero comenzará con la pretemporada y una nueva vida, en la ciudad de Rosario. El club se hará cargo de los gastos diario del joven, la pensión y los estudios.





"Estoy feliz por este momento, me consiguieron las pruebas y tuve la oportunidad de quedar. En mi primera presentación con la camiseta de Newell's ingresé desde el banco y metí cuatro goles. Ahora se viene una nueva experiencia y la voy a aprovechar al máximo", comentó a UNO Kevín Vallejos.





Embed







En la institución de La Floresta sabían lo que se venía porque las jóvenes promesas se van rápido. Igual la alegría es grande porque saben que siguen trabajando bien en la categorías formativas.





"Estoy agradecido a toda la familia fortinera por el apoyo luego de que decidí irme a jugar a Rosario. Estoy contento y agradecido a todos por el aliento a diario. Ellos son mi principal motor para seguir adelante", agregó el ahora exenganche de Sportivo.





Vallejos 3.jpg El enganche de Sportivo Urquiza deja el club para radicarse en Rosario Foto UNO Juan Ignacio Pereira







El pibe no se olvidó del director técnico de la Sub 14, Mariano Sabadia un referente de la institución con rodaje en el fútbol grande: "Siempre me alentó a seguir y a que aproveché la oportunidad. Que nunca agache la cabeza y que el sueño de él es verme debutar en primera en un club grande", resaltó el nuevo jugador de La Lepra.





Extrañará el club que lo vio nacer y del cual es hincha, pero a lo lejos seguirá los pasos del primer equipo en el Federal C y LPF. "Voy a extrañar a mis compañeros y los domingos de canchas, aunque voy a tener a mi familia que me va a informar. Sueño con ver a Sportivo Urquiza en otra divisional de ascenso y ojalá algún día se pueda cumplir, jugadores e hinchas se merecen cosas importantes".





Un nuevo camino para Vallejos

Desde el 16 de enero, Kevín empezará a defender los colores de Newell's en la Octava de AFA. Luego de tomar la decisión de irse a vivir a Rosario, lejos de su familia, el enganche empezará una nueva vida. Estará alojado en la pensión que le brindará la institución.





Su familia le dejó a él la decisión y enganche eligió su futuro. "Dieron un paso al costado, ellos me dijeron decidí vos. Así fue que elegí irme a vivir a Rosario. Voy a extrañar a mi familia, pero ellos al igual que yo, saben que elegí el mejor camino. Dios quiera le pueda devolver todo lo que han hecho por mí con el fútbol ".





Vallejos 6.jpg Foto UNO Juan Ignacio Pereira



Datos personales

Nombre: Kevin Vallejos

Fecha de nacimiento: 25-03-2003

Referente: Messi y Riquelme

Apodo: Oreja

Posición: Enganche

Mejor temporada: 2017, fue goleador en categoría Sub 14 y formó parte del plantel superior de Sportivo.

















































Kevín Vallejos vistió está temporada la camiseta de Sportivo Urquiza en el certamen de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), en categoría Sub 14, sub 20 y Primera División. El joven enganche realizó tres pruebas en Newell's y luego de ser analizado por los veedores de la institución rosarina formará parte de la institución.