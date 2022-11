Karim Benzema preocupa a Francia para Qatar 2022

En la práctica de este jueves, a muy poco del debut ante Australia del martes a las 16.00 por la primera fecha del Grupo D, que también comparte con Dinamarca y Túnez, la estrella de Real Madrid y ganador del último Balón de Oro, no participó de los ejercicios junto al resto de sus compañeros, al igual que Raphael Varane, defensor central de Manchester United. "Estoy bien. Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni una gran lesión. Podría jugar, pero no al cien por cien. No se trataba de tomar o no riesgos, es que no estaba al cien por cien", manifestó el delantero.