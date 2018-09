Juventud Unida empató en el debut

En el marco del primer partido de la Zona 2 en el Torneo Federal A, Juventud Unida de Gualeguaychú igualó 0-0 con Camioneros. El partido se jugó en el estadio de los de Esteban Echeverría que vieron como su equipo no pudo ante el Juve, que acaba de descender desde el Torneo Nacional durante la temporada pasada. En la próxima fecha, el equipo de Javier Osella deberá medirse con Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, en lo que será el primer duelo entre equipos entrerrianos de la zona.



Juventud Unida de Gualeguaychú fue a pelear los puntos ante un equipo lleno de ilusiones. Con el campo de juego ideal para mostrar un buen fútbol, los dos equipos estuvieron lejos de eso. Los dirigidos por Javier Osella, debido a experiencias del año pasado, salieron decididos a mostrar una buena defensa, con el fin de no volver a padecer inconvenientes.



Todo lo que ingresó al área grande fue bien dominado por Lucas De León. El arquero del Juve y la prolijidad defensiva del equipo visitante ahogaron cualquier chance de gol que pudiera llegar a generar el conjunto dueño de casa.



Aún así, hubo dos chances claras de gol en el primer tiempo. La primera, un mano a mano que De León contuvo con el estilo de Hugo Gatti, deteniendo la pelota con el pecho; mientras que la siguiente fue tres minutos más tarde, cuando un cabezazo de Tello encontró la estirada de De León para evitar el gol.



En el segundo tiempo, con los cambios tácticos y futbolísticos, los entrenadores dispusieron de formaciones que buscaron resultados distintos. Camioneros intentó ir por la ventaja y el Juve se resguardó para evitar sobresaltos.



Y de esa manera transcurrió el partido, que acabó sin movimientos en el marcador y la desazón del local, que intentó más y que de no ser por la buena actuación de Lucas De León quizás se hubiera llevado los tres puntos.



-SÍNTESIS-

Camioneros 0-0 Juventud Unida.



Formaciones:

Camioneros:

Leandro Evangelisti; Jonatan Argañaraz, Carlos Madeo, Matías Lozano, Leonardo Vitali; Laureano Tello, Marcelo Benítez, Jonatan Campo, Juan Navarro; Francisco Salinas y Lucas Vico.

DT: Guillermo Calleri.



Juventud Unida:

Lucas De León; Emiliano Ronconi, Nicolás Trejo, Damián Zadel, Rubén Piaggio; Claudio Escalante, Juan Sánchez, Nicolás Retamar; Brian Aquino; Sebastián Vivas y Leandro Fernández.

DT: Javier Osella.



Cambios:

En Camioneros:

Ingresó Jorge González por Juan Navarro.

Ingresó Matías González por Lucas Vico.

Ingresó Brian Mussarella por Francisco Salinas.



En Juventud:

Ingresó Germán Rodríguez Rojas por Nicolás Retamar.

Ingresó Daniel Abello por Leandro Fernández.

Ingresó Guillermo Villalba por Brian Aquino.



Amoenstados:

-En Camioneros: Jonatan Argañaraz y Marcelo Benítez.

-En Juventud: ---.



Árbitro: Nahuel Viñas.



Estadio: Hugo Moyano.



Fuente: Club Camioneros