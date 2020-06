Juntos se preparan para el regreso

La pasión por el fútbol sigue latente en la cuarentena y se hace desear en los protagonistas el ingreso al campo de juego. La espera se hizo larga para los jugadores, que lejos de las canchas y entrenando por cuenta propia sueñan con volver a disputar un partido oficial. Germán Murgado, de Peñarol, junto a Nicolás Rodríguez, de Ministerio, aprovecharon la semana para entrenar juntos al aire libre en la zona de la Costanera de Paraná.

Ambos jugadores de la Liga Paranaense de Fútbol tienen una amistad gracias al deporte que practican, y sin importar el color de la camiseta que hoy les toca defender juntos le ponen el pecho a la situación. Ellos charlaron con Ovación.

Nicolás tomó la posta y contó cómo vivió los primeros días de aislamiento: “En lo personal muy complicado, ya que aparte de ser jugador trabajo con los chicos de Mariano Moreno, uno se acostumbra a la rutina diaria, entrenar y después terminar la tarde con los chicos. Se extraña mucho el compartir con los compañeros y los sábados ir a jugar”.

Nicolás Rodríguez Ministerio LPF.jpg

En tanto, Murgado, del elenco Tricolor, expresó: “Y en parte fue complicado porque era casi una costumbre, ir todos los días a entrenar, ir el sábado a jugar, se extrañaba mucho. Pero traté de tomarlo como que era un descanso, una pausa. De todas maneras disfruté muchísimo también el tiempo que estaba con mi familia y traté de hacer cosas que por ahí por tiempo no podía hacer, jugar con mis hijas, hacer la tarea, cosas así”.

Tras meses de entrenar en sus hogares y con elementos que tenían a su alcance, ambos jugadores se encontraron en el inicio de la semana en la Costanera de Paraná para entrenar al aire libre tras la habilitación.

El defensor de Peñarol habló de los trabajos realizados y de lo bueno que es realizar actividades con amigos. “Entrenar ya es lindo y con amigos es mejor. Desenchufarse un poco de todos los problemas y hacer actividad física te cambia la actitud, la energía y la cabeza obviamente. Estamos agradecidos por este camino que iniciamos por poder trabajar fuera de casa aunque todavía lejos del club”.

Germán Murgado Peñarol LPF.jpg

Los trabajos que realizan los jugadores de la LPF en la zona del parque son alargue, trabajo de estaciones y alargues. De estar lejos de las actividades que realizan con ambos planteles Nicolás Rodríguez expresó algo en lo que coincidieron ambos protagonistas, de lo que se extraña el grupo de trabajo. “Lo que más extraño del club es compartir con mis compañeros los entrenamientos, el vestuario, ir a reírme un rato. Ir el sábado, entrar al vestuario, cambiarte y esperar con ansias el comienzo del partido, no hay otra sensación igual. Hoy estamos entrenando sin esa motivación, pero se disfruta el poder estar de pie”.

Por otro lado, ambos jugadores opinaron sobre lo que más les costó durante el período de aislamiento. Germán Murgado contó sus dificultades: “Lo que más costó fue acostumbrarse a estar encerrado, no poder salir, fue raro como una película de ciencia ficción, no era fácil. No poder trabajar, a mí se me hizo complicado porque dependo mucho de lo que produzco y las ventas, eso fue complicado, pero siempre le puse lo mejor. También costó muchísimo no comer a cada rato, se atacaba la alacena cada media hora”.

En tanto, Nicolás confesó: “No poder salir y disfrutar de los pequeños detalles de la vida fue complicado. No poder compartir momentos con la familia y con mis abuelos”.

En el cierre ambos jugadores dejaron un mensaje para los paranaenses. “Les pedimos que aguanten un poco más, esto ya se va ordenando de a poco, que se cuiden y cuiden a los demás. Este virus se va a ir dejando muchas enseñanzas, espero sea dentro de poco para volver a hacer todas esas actividades que hoy no podemos, lo que más extraño es el fútbol y otras actividades que no podemos hacer hasta el momento. Todos juntos vamos a salir adelante”.

Lautaro López / llopez@uno.com.ar