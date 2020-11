Junior Arias cumplió, pero no salvó a Patronato

Gustavo Álvarez no le ordenó a Junior que se ubique como principal referencia ofensiva. El DT entendió que el uruguayo podía lastimar arrancando unos metros detrás de Gerardo Rivero. “Mientras estaba en el banco traté de analizar el partido, estar concentrado. Después el entrenador me pidió que comience detrás del nueve. Traté de hacerlo de la mejor manera. Es una posición nueva para mi porque nunca había jugado en ese sector. De todos modos me sentí muy bien. Lástima que faltó poco para lograr el empate”, repasó.