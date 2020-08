"Julio Grondona fue, es y será el número uno"

El técnico Humberto Grondona sostuvo hoy que su padre, "Julio Humberto Grondona fue, es y será el número uno", al recordarlo en la fecha del sexto aniversario del fallecimiento de quien fuera presidente de la Asociación del Fútbol Argentino por 35 años consecutivos (desde 1979 hasta su muerte el 30 de julio de 2014).

"Como dirigente luchó por Argentina y Sudámerica y peleó con los leones. Fue, es y será el número uno. Los demás me dan mucha pena", destacó Humberto Grondona sobre su padre Julio en diálogo con Télam Radio.

"Siempre lo extraño, como también extraño a mi madre, pero a él me lo hacen extrañar mucho más con todas las cosas que sucedieron con el fútbol", indicó sobre quien llegó a ocupar la vicepresidencia de la FIFA.

En la continuidad de la entrevista, el exentrenador de Racing y de los seleccionados juveniles argentinos dejó oír su voz con críticas hacia la actualidad de la dirigencia en el fútbol local e internacional.

"El fútbol argentino perdió nivel internacional, no hay un rumbo, y no veo gente capaz como para manejarlo. Eso es lo grave. Hace seis años que quieren y no pueden y hasta el momento han hecho todo mal", expuso.

"Con todas las cosas que se ven venir, no solo en AFA, también en Conmebol y FIFA, más enorme será su figura", resaltó el que fuera DT de Arsenal, Talleres, de Córdoba y Godoy Cruz, de Mendoza.

image.png Humberto Grondona elogió la figura de su padre Julio, al cumplirse el sexto aniversario de su fallecimiento.

"¿Que pasaría en este momento (por la pandemia de coronavirus)? No habría fútbol, pero la Conmebol no apretaría con el reinicio de la Copa Libertadores. Eso no lo haría estando él", estimó.

Entre sus recuerdos y apreciaciones, Humberto Grondona prosiguió enalteciendo la figura de su extinto progenitor, que fuera fundador, jugador y presidente de Arsenal, de Sarandí y que, también, ocupó la presidencia de Independiente.

"Con mi padre, Argentina era el más fuerte de todos, y éstos -por los actuales conductores de la Conmebol- no tienen las espaldas ni la fuerza que tenía él", adujo.

Julio Humberto Grondona, "con el tiempo logró que lo respetaran y hasta hizo hablar a la FIFA en español", valoró como remate final Humberto Grondona, en una jornada muy sentida para él como para sus hermana Liliana y su hermano Julio Ricardo -actual titular de Arsenal- y muy especialmente para todo el fútbol por lo que representó la figura de 'Don Julio'.