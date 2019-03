Juliette Duhaime nació el 3 de noviembre de 1997 en Tenafly, New Jersey, Estados Unidos. A los 11 años, sus padres Mathew (norteamericano) y Cristina (paranaense), le comunicaron que se venían a vivir a Paraná. Fue porrista, hizo fútbol, básquet, natación, hockey, vóley, golf, tenis, gimnasia, karate. Todo. A los 17 años se subió por primera vez a una tabla Stand Up Paddle en Estados Unidos. Cuando regresó a Paraná conoció al deportista paranaense, Francisco Giusti, y comenzó a tomar clases y entrenar en el Balneario Municipal de la capital entrerriana. En tres años Juliette se convirtió en una de la referentes del país. Hace dos años y medio compite. Ganó competencias en distintos puntos y también dejó su sello en Brasil. Fue campeona argentina de larga distancia en 2018 y es la número uno del rankin maratón. Este mes logró la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Playa 2019 luego de arribar en el segundo lugar de la competencia Larga Distancia de Stand Up Paddle (SUP). En la prueba de maratón de los IV Juegos de Playa recorrió los 18 kilómetros en 2 horas y 7 minutos.





—¿De qué equipo sos hincha?

—No miro mucho fútbol, pero me gusta River. Me gustan los colores, más que los de Boca, ja.

—¿Un club?

—SUP Paraná, donde estoy todos los días y me siento como en casa.

—¿Una competencia?

—La Cabo Frío Brasil en noviembre de 2018. Fue un lugar espectacular para correr. Esa y la de Bariloche, las dos carreras con los paisajes más lindos.

—¿Un rival?

—En el SUP, Juliana González, la otra que está primera. No se si la llamaría rival, pero si le quiero ganar.

—¿Un triunfo?

—Dos: haber sido campeona argentina fue un golazo y la medalla de plata.

—¿En qué lugar te gustaría competir?

—En Europa o cualquier lugar fuera del país. Es la idea y lo que quiero hacer.

—¿A quién te gustaría ganarle un torneo?

—A Juliana González o a Lena Ribeiro con la que perdí la medalla de oro en los Juegos.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Los de Argentina en el Mundial porque es cuando miro fútbol.

—¿Cuál fue el Mundial de fútbol que más te gustó?

—El de Sudáfrica 2010 porque recién había llegado al país. Fue el primero que vi cuando me mudé a Argentina. Fue todo como muy nuevo y me di cuenta que la gente es muy fanática.

—¿Cuáles son los cuatro deportistas argentinos que más te gustan?

—Manu Ginóibili, Delfina Pignatiello, Francisco Giusti y Messi.

—¿Tres del mundo?

—Fiona Wylde, Candice Appleby y Seychelle, todas grosas del SUP.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Capaz que más estudiante. Quizá lo haga más adelante.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Hacer deportes. No me agrando, pero me sale fácil hacer deporte, sobre todo antes que estudiar, ja.

—¿Qué te gusta hacer en lo momentos libres?

—Andar arriba de la tabla y ver series. Me gusta estar tirada, relajada.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Trabajé de camarera en la parrilla Don Charras y con eso me compré ropa. Buena experiencia.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A no hacer lo que me gusta y a no ser feliz. Y después a las arañas.

—¿Qué cosas te sacan?

—Que me mientan o que me dejen plantada. Es un garrón que me digan de hacer algo y que después no lo hagan.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Me río de todo. La gente, los animales, los videos...

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Siempre me compro boludeces. Soy una compradora de boludeces compulsiva.

—¿Una comida?

—Berenjena a la pizza, amo. Las hacen mi papá y mi mamá, los dos son rechef. Mi mamá más horno y mi papá a la parrilla.

—¿Un postre?

—El helado o el brownie con helado.

—¿Una bebida?

—Amo el agua con limón, jengibre y menta. Y después el mate.

—¿El mate te atrapó cuando llegaste al país?

—Sí, en Estados Unidos no había tomado. Me encanta el mate.

—¿Qué música escuchás?

—Un poco de todo, pero me gusta electrónica, el rock, reggae, pop. No tengo un género y mi papá me hizo escuchar mucha música estadounidense como Dire Straits, Eagles y música de California.

—¿Una película o serie?

—Amo Friends, puedo estar en Netflix buscando cosas y siempre caigo en Friends.

—¿Un viaje?

—El mejor fue a Bariloche con amigos. Fuimos todos, Francisco, Lucho y Dani en una camioneta con las tablas a competir hace dos años. De Paraná a Bariloche, cuatro amigos; recopado.

—¿Una cuidad?

—Nueva York, amo. Viví a 20 minutos.

—¿Un lugar para vivir?

—Me gustaría Australia o ir a California. Siempre alrededor del agua.

—¿Un río?

—El río Paraná, donde todo empezó.

—¿Un barrio de Paraná?

—Bajada Grande.

—¿Un hombre?

—Tres: mi papá Mathew y mis hermanos Nicolás y Alex.

—¿Una mujer?

—Dos: mi mamá Cristina y mi hermana Melisa.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de Pancho Giusti. Siempre me salva. Se me queda la moto en algún lado y me va a buscar, ja.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo cinco, pero soy recolgada. No estoy pendiente del teléfono. Y el mejor es el de SUP y Nada Más. Están todos los que hacen SUP y compiten.

—¿Con quién te gustaría tener un selfie y en dónde?

—Con Ellen Degeneres en su programa de televisión.