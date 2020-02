Julián Álvarez, un trabajador del deporte

Sebastián Benítez/Ovación

sbenitez@uno.com.ar

Julián Álvarez es sinónimo de trabajo y crecimiento en el voleibol nacional. El entrerriano en la actualidad es el entrenador y coordinador general de la Selección Colombiana del deporte desde el año pasado. El nacido en la ciudad de Basavilbaso disputó el Preolímpico, que otorgó de una plaza para los Juegos de Tokio y los Cafeteros estuvieron a un set de subirse a la gran cita de este año.

Con pasado en las selecciones menores de Argentina durante 11 años (2007-18) y asistente de Julio Velasco en la Mayor durante cuatro años, Julián Álvarez es un trabajador del voleibol desde muy joven. El orientador se encuentra por estas horas en la capital entrerriana de paso visitando amigos y familiares. Álvarez charló con Ovación sobre su momento en el deporte.

“Estamos aprovechando a visitar en Paraná a amigos de toda la vida ya que estoy de viaje por la provincia”. El año pasado me fue muy bien entrenando la Selección Colombiana. Tras dirigir en la Selección Argentina me fui a entrenar a un equipo de mujeres y luego salió la chance de este trabajo en Colombia para formar parte de la Selección Mayor y la coordinación técnica de selecciones. Fue un año muy bueno e intenso”, aseveró.

“Participamos del Sudamericano con un equipo muy joven y luego el Preolímpico en Chile, que fue el más importante para nosotros. Fue un muy buen torneo y estuvimos muy cerca de clasificar a Tokio 2020; estuvimos a sets de meternos en los juegos. Quedamos afuera pero mejoramos mucho y la verdad estoy muy contento con los resultados. Era la última chance para clasificar y no quedan más repechajes. Argentina ya estaba clasificada y Brasil también. El de Chile era el torneo que daba un solo cupo para Tokio 2020”, completó. “Dentro de una semana me estoy yendo a Bogotá, donde entrena la Selección Colombiana. Me instalaré nuevamente ahí y me prepararé para las copas panamericanas y torneos sudamericanos de Menores y Juveniles de este año, que son los más importantes en el Calendario Sudamericano”, manifestó el nacido en Basso

En el entrenador de La Bomba, José Saucedo, es muy amigo de Julián Álvarez y han compartido años en las selecciones nacionales como asistentes. Por eso se pudo ver a Álvarez en los entrenamientos del equipo del sur de la capital entrerriana. “A Paracao lo veo muy bien. De las últimas temporadas es el equipo que más me gusta. Estuve mirando los partidos del fin de semana en San Lorenzo y en Vélez. Más allá de perder el primer partido fue el primero de la zona de grupo. El resultado sirve para poner los pies sobre la Tierra. Y como siempre digo, que cuando uno pierde es donde más aprende. Es barajar y dar de vuelta. Es bueno para enfocar las cosas en lo que viene. En el partido ante Vélez se vio lo mejor y ahora se viene el último partido de la zona en casa; veremos qué pasa”, dijo. Julián Álvarez estuvo un largo tiempo formando parte de los combinados de Argentina y de gran manera.

“La verdad fueron cuatro años trabajando como asistente en la Selección Argentina Mayor junto a Julio Velasco. Fue un tiempo de aportar, pero sobre todas las cosas de aprendizaje con un número uno del voleibol y un uno del deporte en general a nivel mundial. Julio fue el director deportivo del Inter, del Milán en fútbol. Es una persona que da conferencias por todo el mundo sobre voleibol y sobre deporte en general. Fue una etapa de aprendizaje y fue como hacer la universidad”, manifestó.

“Él (por Velasco) tenía unos temas personales y decidió terminar su etapa en la Selección Argentina. Ya lo había comunicado a todos y lo habíamos charlado. Era la última etapa de Julio con el equipo. Hoy Argentina está posicionada en un gran lugar y con otro gran entrenador como es Marcelo Méndez. Somos un país de muy buenos entrenadores”, completó. En paraná. Paracao afrontará mañana un nuevo encuentro de la fase de grupos del Torneo Argentino de Clubes de vóleibol. Será de local desde las 21 ante Once Unidos de la ciudad de Mar del Plata.