Julián Álvarez, sobre su nivel: "He ido de menos a más"

"Estoy contento, siempre digo que trato de entrenarme al máximo para estar al 100%, para estar a disposición del técnico y ayudar a mis compañeros desde donde me toque. Lo venía haciendo desde hace un tiempo en el club, obviamente pensando que está el Mundial", manifestó el atacante surgido de River. "Siempre en la Selección, en las últimas convocatorias me tocó tener más minutos, he ido de menos a más, como me toqué hacerlo en River y ahora en el Manchester City. En un torneo tan importante, que son todos partidos, hay que ser eficientes como equipo y traté de prepararme física y mentalmente para aprovechar cuando me toque el momento y ayudar al máximo a mis compañeros", agregó.