Julián Álvarez: "Creo que hicimos un gran partido"

Julian alvarez goleador papá.jpg Julián Álvarez fue uno de los destacados de la Selección Argentina ante Croacia en la semifinal.

Sobre su primer gol, el exdelantero de River Plate relató que “la agarré, vi que varios compañeros se cruzaron, me venía picando mal pero me fue quedando para seguir y convertir y me fue quedando para convertir”.

Sobre los festejos del pueblo argentino, Alvarez indicó que “ojalá en Calchin estén todos festejando como locos, al igual que en todo el país. Estamos contentos por lo que logramos hasta ahora, pero esto sigue hasta el final”.