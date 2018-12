Jugó mal y sufrió una lógica derrota

Patronato salió anoche a escena sabiendo que la victoria le permitía salir de los puestos de descenso. Pero el Rojinegro jugó mal y cuando esto sucede habitualmente padece una derrota. Por eso no sorprendió el resultado que sufrió el equipo paranaense, que perdió 1 a 0 ante Newell's de Rosario en el Coloso Marcelo Bielsa en uno de los encuentros correspondiente a la 14ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. La noche comenzó con un clima caldeado. El hincha de la Lepra le pasó factura a los futbolistas. Emitió toda la bronca en dos banderas que el operativo de seguridad obligó su retirada. De todos modos los mensajes no presionaron a los jugadores rosarinos. Con poco dominaron el partido ante un Patronato que no mostró en ningún momento la intensidad que le imprimió Mario Sciacqua.

La imprecisión y el desorden generalizado fue la principal característica de la etapa inicial. Patronato fue un equipo endeble. No tuvo equilibrio en el mediocampo. Sufrió cuando Newell's manejó el esférico a través de Mauro Formica. El mediocampista ofensivo del local fue el jugador más claro. Fue quien generó las situaciones de riesgo más clara para el dueño de casa. Tuvo movilidad para desprenderse de la pasiva marca de los volantes entrerriano. También supo manejar los tiempos cuando la visita le dio espacios para contragolpear.

Patronato sufrió en demasía en los primeros 45 minutos. Sebastián Bértoli estuvo a los revolcones durante gran parte de ese período. Primero para despejar un remate de Formica que tenía destino de red. También lo hizo en otras situaciones en la que no llegó a intervenir a raíz de la mala puntería de los atacantes rosarinos. El elenco de barrio Villa Sarmiento no recurrió a una presión alta como en anteriores presentaciones. Le dio libertad al dueño de casa para salir jugando limpio desde su propio campo. De todos modos desnudó falencias en la defensa rosarina. La falta de precisión evitó que gozara de situaciones claras de riesgo. De todos modos pudo romper el cero con un remate de Barcelo que Aguerre controló a medias. Comas tomó el rebote, pero en posición prohibida, aunque el remate del mediocampista ofensivo había sido bien neutralizado por el arquero.

El balón detenido fue otra herramienta que le permitió a la visita poner en apuros al anfitrión. Briñone fue atacar una segunda jugada tras un cabezazo de Lemos, pero no le entró de lleno al esférico y lo envió por encima del horizontal. También falló en una pelota parada Patronato y provocó la contra de la Lepra. La encabezó Formica, quien descargó en Fértoli. Este avanzó libre de marca para ensayar un remate que se dirigía a la red, pero la pierna salvadora de Urribarri impidió la apertura del marcador. El primer tiempo finalizó con un desarrollo ordinario, como sucedió durante todo esa etapa. Hubo emociones, pero las imprecisiones y los errores de los protagonistas determinaron que el juego finalizara en tablas con marcador cerrado.

Segundo tiempo. La tenencia del balón seguía siendo propiedad de Newell's, que avanzaba metros pero careciendo de ideas. De todos modos la pasividad de Patronato agrandaba al dueño de casa que no renunciaba a mirar el arco defendido por Sebastián Bértoli. Anunció en un par de situaciones con sendas aproximaciones por las bandas que no prosperaron. Tuvo su merecido premio a los 55' cuando Héctor Fértoli fue atacar un centro enviado por Figuera para conectar, libre de marca, el balón desde el punto penal y romper la resistencia de Bértoli.

El Rojinegro intentó reaccionar rápidamente con el ingreso de Pablo Ledesma. Pudo desbordar en un par de oportunidades, pero lo hizo sin gravitar. Newell's, por su parte, continuaba con muchas libertades al momento de elaborar juego. De esa manera crecía la figura de Figueroa en la Lepra. Este le daba ben destino al balón, peros sus compañeros desperdiciaban las situaciones al tomarse varios segundos de más cuando se filtraban en la defensa entrerriana. Newell's dejaba escapar la oportunidad de aumentar cifras. Por eso el DT interino Héctor Bidoglio recurrió a un rapidito para intentar desnivelar desde el centro con la presencia de Alexis Rodríguez. Patronato, por su parte, sumó otro centroatacante con Juan Cruz Franzoni. De esta manera comenzó a enviar centros que provocaron jaqueca a la defensa Leprosa. Sandona ganó en las alturas, Callegari despejó en la línea cuando el esférico se dirigía al empate.

El local reforzó el juego aéreo con el ingreso de Teodoro Paredes. Patronato finalizó con una línea de tres defensores y sumó un volante con buen juego (Matías Garrido). De esa manera quedó expuesto en defensa. Newell's preocupó con un cabezazo de Fontanini que controló Bértoli. Por contrapartida se ilusionó con un disparo de Sperduti que Aguerre desvió. Patronato sufrió otra caída fuera de Villa Sarmiento. Retrocedió en el juego y en el rendimiento. Jugó mal. Por eso sufrió una lógica derrota.

Empate en Santa Fe. En el partido que abrió la fecha 14 de la Superliga, Colón y Belgrano de Córdoba igualaron ayer 1 a 1. Heredia abrió la cuenta para el Sabalero, mientras que Suárez igualó para el Pirata.