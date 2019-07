Jugaron con fines solidarios

La Asociación Paranaense de Hockey organizó el sábado un Encuentro Deportivo de hockey sobre césped, en el predio Toribio Ortiz. La particularidad del mismo fue que tuvo un fin solidario. Así cada club participante llevó un producto previamente solicitado, para luego ser enviado al Impenetrable en Chaco.

Las pequeñas jugadoras representaron a la mayoría de los equipos afiliados a la APH, tal es el caso de Talleres (que fue el anfitrión), Estudiantes, Rowing, Paracao, Paraná Hockey, Tilcara, Capibá RC, San Benito, Unión Agrarios Cerrito, además de Caballú de La Paz. También estuvieron Las Leoncitas, entre otros elencos.

A pesar que la jornada se presentó gris y fría, fueron cientos de niñas las que corrieron con sus palos detrás de las bochas, en las diferentes canchas que se diagramaron para la ocasión. En primer término se jugaron los partidos de la categoría Sub 10 y luego fue el turno de Sub 8 y Sub 6.

Los Profes coordinaron las actividades y los padres le dieron el marco ideal a la jornada. Como en cada partido o encuentro que se realiza en el hockey sobre césped, una vez finalizados los partiditos, se procedió a compartir el tercer tiempo entre todos los clubes participantes. En tanto, el domingo hubo una actividad similar pero para los Caballeritos.

En Concordia. Por otra parte, mientras en Rosario se disputaba el Campeonato Regional de Selecciones Sub 14, se realizó días pasados en el Club Salto Grande Concordia el Encuentro de Hockey Infantil. En la actividad, las más pequeñas de distintas instituciones compartieron una hermosa jornada a puro hockey. A lo largo del día se desarrollaron diferentes juegos diagramados por los profesores, mientras que también se destacó el acompañamiento de los padres de las chiquitas.