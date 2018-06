Jugar solamente por amor a los colores

En cada periodo de vacaciones Santiago Aguirre pega la vuelta a sus pagos. Las raíces tiran por eso trata de capitalizar cada instante de su descanso en su ciudad natal. El delantero no solamente aprovecha el tiempo para estar rodeado de sus afectos. También se acerca al club donde transitó gran parte de su vida. Se calza la pilcha y sale a escena a aportar su grano de arena.

Como sucedió en la temporada 2017, el delantero volvió este año a lucir de Rojo. El atacante, que disputó la última edición del campeonato de la Primera B Nacional con Estudiantes de San Luis, acumula dos encuentros en Independiene FBC de Hernandarias en el Torneo Oficial 2018 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

"Siempre que tengo la oportunidad de venir a mi casa me gusta darle una mano al club. Se que tengo poco tiempo para estar en Hernandarias, así que intento aprovecharlo y jugar un par de partidos en mi club", remarcó Aguirre, en diálogo con Ovación.

La ciudad ubicada en la costa del Paraná es el lugar en el mundo del atacante que debutó en el profesionalismo en 2015 jugando para Atlético Paraná. "Siempre que estoy afuera quiero volver acá, aunque sea 10, 15 días. Siempre tengo que volver a Hernandarias. Mi familia y mis amigos están acá. Es mi lugar. Cuando vengo a Hernandarias paso mucho tiempo con mis hermanos con quien nos juntamos todas las noches. Lo mismo con mis sobrinos que ya son grandes. Lo que más extraño es mi familia. Ahora me toca tener también a mi hija lejos, que vive en La Pampa y se me complica mucho para verla", acotó.

Independiente FBC es el lugar donde mayor tiempo transita la familia Aguirre. "Es como mi casa porque mi familia está ahí. Mi hermano (Néstor Aguirre) es el presidente del club, dos de mis sobrinos juegan en Primera Division, mi hermano (Roberto Aguirre) también. Toda la familia fue de Independiente, llevamos muchos años metidos en el club", aseveró.

Defender los colores del club de sus amores no es un compromiso para el Tanque. El enorme sentido de pertenencia lo lleva a jugar solamente por amor a la entidad. "Cuando vengo intento darle una mano a Independiente. Se de las condiciones que tiene un club de Liga. Acá las cosas no son muy fáciles. Al no tener mucho dinero se dificulta en la contrataciones de jugadores. Por eso siempre que puedo intento darle una mano, ayudar y si puedo jugar para mí es muy bueno. Además siempre recuerdo que salí de Paraná Campaña para llegar a jugar una B Nacional. Por eso considero que la Liga es una buena vidriera", indicó.

Santiago Aguirre disputó en lo que va del año dos encuentros con la camiseta del Rojo. El pasado fin de semana aportó dos conquistas en la goleada Independiente sobre Deportivo Tuyango, por 6 a 2. En ese encuentro el Tanque no finalizó el encuentro dado que fue expulsado promediando la segunda etapa. Esa acción deja en evidencias como encara cada encuentro

"Mis hermanos y yo defendemos el club a muerte. Nos ven que renegamos, nos enojamos, pero es porque lo vivimos de esta manera. Es nuestra casa, nuestro club, siempre queremos ganar y no nos gusta perder. Siempre estamos expuestos, jugando al límite porque somos calentones. Por eso la semana pasada me terminaron echando", recordó, entre risas.

Después de brindarle su cuota al club, Santiago intentará sostener en categorías superiores. "La idea es continuar en la B Nacional. Creo que van a salir posibilidades porque hice las cosas bastante bien este año. Estoy trabajando con un representante de Buenos Aires que está buscando ofertas en B Metropolitana y con un representante que es de Córdoba que está gestionando con equipos de B Nacional y Federal A. Hay que esperar porque está todo muy parado", concluyó.









