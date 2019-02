"Jugar al lado de Messi debe ser fantástico"

Una de las grandes decepciones que sufrió Lautaro Martínez tuvo que ver con el Mundial de Rusia 2018. Es que el delantero del Inter de Milán, que en ese momento representaba a Racing Club, contaba con muchas chances de ser citado por la Selección Argentina para afrontar la competencia que tiene lugar cada cuatro años. Sin embargo, Jorge Sampaoli no lo convocó para la Copa del Mundo. Tras la llegada de Lionel Scaloni, el atacante participó de las últimas convocatorias del combinado nacional. El Toro se mostró ilusionado al respecto de la posibilidad de disputar la Copa América 2019.

"Me llena de ilusión la Selección y voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible para convencer a Scaloni de que me llame y para quedar en la lista que jugará la Copa América este año. Este cuerpo técnico conoce lo que es la selección porque ha jugado en ella. Nos han transmitido lo que ellos vivieron. Somos muchos jóvenes los que tenemos la oportunidad y deberemos aprovecharla", comenzó detallando el joven de 21 años.

Después, Lautaro habló acerca de la diferencia entre el fútbol argentino y el extranjero. Además, reconoció que Sampaoli nunca le dijo que "estaba lento", como algunos medios replicaron. "Ya no hay dos segundos de diferencia entre los europeos y yo. Estoy entrenándome de la mejor manera, me siento cómodo. Eso se va a ir notando cada vez más en el campo, en la medida en que vaya entrenándome y jugando. Pero a mí Sampaoli nunca me dijo que me vio lento. A mí nadie me explicó que estaba dos segundos atrás, y me dolió quedar afuera del Mundial de Rusia. Pero ya está", aseguró.

Además, el oriundo de Bahía Blanca pidió por el retorno de Lionel Messi al cuadro albiceleste: "Yo le pediría a Messi que jugara de por vida. Ojalá vuelva a la Selección, y ojalá que al que le toque ser su compañero lo ayude. Es el mejor futbolista del mundo, es nuestro, lo tenemos nosotros y hay que aprovecharlo. Siempre y cuando él sea feliz, desde ya".

En última instancia, Martínez confesó que, para él, es un sueño cumplido haber jugado con la Pulga. "Alguna vez soñé con compartir un vestuario con Diego Milito, con 'Licha' López, y un día me tocó hacerlo con Messi y esos grandes jugadores de la Selección. Todavía no pude compartir oficialmente ni un minuto con él en la cancha, porque en la gira previa a Rusia no jugó, y después del Mundial, tampoco. Tengo pendiente estar en la cancha con él, es un objetivo. Estar al lado de Leo debe ser fantástico", concluyó el Toro.