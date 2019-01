Juanfer y la oferta millonaria: "No me quiero ir de River por Gallardo"

Tras el tercer puesto en el Mundial de Clubes, el futuro de Juan Fernando Quintero en River se había puesto en duda debido a un millonario ofrecimiento que había llegado desde China.

Sin embargo, el colombiano expresó su deseo de continuar en el "Millonario". "Mi corazón me dice que debo estar el 5 de enero con River, volver a Argentina y, la verdad, estoy muy contento allá. Todos los saben, yo le expresé mi deseo al presidente y al técnico de continuar y bueno, esperemos que sea lo mejor para todos. Yo vivo el día a día y esperemos a ver qué trae el futuro, eso se va a saber dentro de poco", reveló en diálogo con RCN radio de Colombia.

"Yo no quisiera darle larga porque nunca me gusta hacer las cosas así, estoy muy agradecido con River porque me dieron la oportunidad y ahora llego a Argentina para arreglar las partes económicas, pero en mi caso ahora no pienso en China, aunque sea algo muy grande", agregó.

Además, reconoció la importancia de Marcelo Gallardo en su decisión. "Me siento muy orgulloso por tener un entrenador así porque es una persona que te exige, que te quiere y cuando tiene que decirte algo, te lo dice. Es una persona demasiado enfocada en su trabajo, en su día a día, a mí me impresionó. Hoy yo no me quiero ir de River por él, Gallardo sacó lo mejor de mí y estaré muy agradecido, él es como un papá", completó "Juanfer".

