Juan Segundo Rosas Paz se va a jugar al SIC

Juan Segundo Rosas Paz, jugador nacido deportivamente en el Club Estudiantes, ha tomado la decisión de seguir sus estudios y su carrera universitaria en Buenos Aires





Continuará cursando su carrera de Administración de Empresas (está en cuarto año), y jugará al rugby en el San Isidro Club.





Por el momento no tiene pensado trabajar y viajará a Buenos Aires en una semana. Las razones de su partida obedecen, según sus propias palabras, a "un cambio de aire", según manifestó "en Paraná en varios aspectos personales no estaba conforme y me parece una buena oportunidad en mi vida, para madurar, ser feliz y disfrutar, y obviamente continuar progresando en el rugby".