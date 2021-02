Juan Palacio llega confiado para el debut en San Nicolás

El piloto con experiencia en el Turismo Pista 1600 (fue subcampeón en 2019) estará en el equipo de Carlos Piaggentini y los motores serán de otro reconocido preparador, como lo es Juanjo Cassou. “Ansioso después de haber estado un año entero parado sin automovilismo, me dediqué plenamente al primer año de la facultad. Tengo la seguridad de que nos va a ir bien”, manifestó a Ovación el estudiante de Ingeniería electromecánica en la UTN de Paraná y que espera “poder aplicar un poco de los conocimientos de la carrera al automovilismo”.

En un principio la intención del grupo de trabajo era de hacer su estreno el año pasado, pero la pandemia lo cambió todo y no obstante destaca que se plantea como objetivo estar adelante en el clasificador. “Tras las pruebas que hicimos nos quedamos muy conformes, creo que vamos a estar adelante. El objetivo principal es estar dentro de los 10 mejores en las primeras fechas, como para ir agarrando confianza en la categoría y conocer a cada uno de los pilotos”, contó.

El volante destacó que se trabajó sobre la unidad en el taller de la provincia de Santa Fe a un ritmo sereno, con la convicción de efectuar todos los detalles. “El casco lo compramos nosotros, vino como un auto de calle, sin asientos, sin el tablero, ni suspensión. Lo llevamos a Franck al taller de Carlos Piaggentini, donde se inició todo el proceso de armado. Se desmontó todo lo que quedaba y después se armó la jaula. Se lo fue haciendo muy tranquilo, sabiendo que teníamos un año complicado y que no iba a correr. La idea fue tenerlo listo para diciembre del año pasado y probar”, manifestó.

Juan Palacio Auto.jpg La unidad que utilizará Juan Palacio en San Nicolás.

De cara a esta competencia fueron dos los ensayos que se efectuaron con la intención de llegar lo mejor posible al debut. “Fuimos dos veces a probar a Paraná. La primera prueba fue una sensación hermosa, manejar este tipo de auto es un gusto. Me bajé del Turismo Pista 1600 y el manejo con estos autos es diferente. La prueba fue positiva, anduvimos en los tiempos rápidos, por suerte me pude adaptar rápido al auto. Y hace unos días fuimos a San Nicolás y me encontré con un circuito muy lindo que me gustó. Lo había girado mucho en el simulador, me cayó bien y en pocas vueltas ya estábamos haciendo buenos tiempos”, remarcó.

En cuanto a la forma de manejo que tiene este tipo de vehículos y en comparación con el VW Gol del Turismo Pista 1600, Palacio comparó: “La primera diferencia está en la caja de velocidades porque en el zonal es una caja estándar, se usa sola hasta la cuarta, mientras que en el Turismo Pista se utiliza una caja arrimada, preparada. En cuanto al chasis también, a la hora de frenar es lo que más me costó. Paraná es un circuito que en el 1600 lo giré un montón, en el cual ya tenía mis puntos de referencia de frenado y con el Turismo Pista tuve que cambiar porque hay que tirarse un poco más adentro de la curva en el frenado, además se dobla un poco más rápido”.

El Turismo Pista atraviesa un presente inmejorable con más de 30 autos por carrera en la Clase 2 y una paridad absoluta, respecto a ello el piloto de 19 años valoró: “Es una categoría muy pareja y eso la hace tan linda y competitiva. Si perdés dos décimas te retrasa y mucho en las posiciones. Correr con gente que tiene tantos años de experiencia se va a hacer un poco difícil, pero iremos a darlo todo”.

Por último, Palacio indicó que prácticamente tiene asegurada la continuidad a lo largo del 2021 con las 10 fechas previstas. “Creo que este año lo vamos a hacer completo, aunque va a estar atado al apoyo publicitario, además también dependerá mucho del estudio porque le he dado una cierta prioridad a la carrera universitaria que empecé”, finalizó.