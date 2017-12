Juan Pablo Galliussi: Terminó cumpliendo con las expectativas

Terminó una nueva temporada del Campeonato cordobés de drift trike y el balance para el paranaense Juan Pablo Galliussi es altamente positivo. El único representante de la provincia en esta disciplina terminó tercero en Slider y sexto en Master, dos muy buenos puestos finales teniendo en cuenta la cantidad de adversidades que se le presenta a la hora de practicar este deporte.

Además, y como si esto fuera poco, el rider tuvo su primera experiencia internacional. Pisó Brasil y desafió la velocidad extrema.

Ayer Jota, como lo apodan, pasó por UNO y habló de su 2017. "Coseché dos buenos ranking que la verdad no me esperaba. Terminé tercero en la categoría Slider donde yo iba a correr desde un principio y después me llevé la sorpresa de terminar sexto en la Master, donde los corredores son unos monstruos. Hay diferencias de puntos, pero ser sexto entre tantos inscriptos, es muy bueno. No lo podía creer. Es todo muy bueno".





Galliussi lo hace todo a pulmón. Solo cuenta con el apoyo de su familia y amigos, nada más. "El balance es positivo a pesar de todas las contras que tengo para viajar siempre. El balance es increíble porque yo me banco solo, no tengo apoyo de nadie. Obviamente no quiero dejar afuera a mi familia y algunos amigos que me dieron una mano bárbara para viajar. Siempre me falta y acá no hay espónsores ni quien me dé una mano. Encima el presupuesto siempre se va más alto, pero el año quedó bien cerrado".

Además de ocuparse del certamen cordobés, el paranaense tuvo la chance de viajar a Brasil y experimentar su primer viaje internacional.

"La experiencia que me traje de Brasil es una sensación que acá nunca iba a poder sentir, porque las pistas son guasas. Aprendí a doblar porque tenía defectos en el Speed. En Slider es lo mío y anduve muy bien. Quedé séptimo, pero lo más importante es haber probado pistas rápidas y sobre todo sacarme las dudas que tengo sobre el triciclo, porque es casi hecho en mi casa. Los demás corrieron con otros chasis que son desarrollados en sus terrenos. De todos modos estoy recontento con el triciclo que pude armar y lo que me traigo es el aprendizaje de cómo moverme con velocidad. Allá se bajaba a unos 95 kilómetros por hora en cuestión de 60 metros. La adrenalina que es increíble y solo se siente si estás ahí arriba", afirmó.

Por último Juan Pablo habló de sus metas para el futuro. "Tengo ganas de volver a Brasil y hay muchas posibilidades de armar un grupo y arrancar para Colombia el año que viene. Estamos hablando para poder ir y la verdad que estaría muy bueno. En 2018 vamos a redoblar la apuesta. Seguir el cordobés porque es una familia hermosa".