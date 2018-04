Juan Martín Hernández anunció su despedida del rugby profesional

"Ya está, se terminó". Así, tan conciso y contundente, el jugador argentino de rugby Juan Martín Hernández anunció hoy su retiro del rugby profesional en una entrevista a la publicación francesa Midi Olympique.

El Mago (35 años), con contrato para disputar la temporada 2018 del Super Rugby con Jaguares, tomó su decisión tras haberse lesionado a mediados de marzo en la rodilla derecha.

"Los ligamentos cruzados no se han visto afectados, pero el dolor es fuerte y la exigencia del Super Rugby no me permite disputar esta competición en inferioridad de condiciones. He decidido por tanto dejar el rugby. Ya está, se terminó...", declaró.





"De hecho, no quería tener nada que lamentar. Creo que quería que el final llegara sobre un terreno de rugby", añadió el jugador, considerado como uno de los mejores del mundo como apertura en sus años más brillantes.

Fue campeón de Francia dos veces con el Stade Français (2004, 2007), en su paso por el club parisino entre 2003 y 2009. También pasó cuatro años en el Racing 92 (2010 - 2014) y una temporada en el RC Toulon (2014 - 15), antes de unirse a los Jaguares en 2016, el joven equipo de Buenos Aires que debutaba en el Super Rugby ese año.

En sus 74 partidos como internacional con los Pumas, contribuyó a los terceros puestos logrados por Argentina en los Mundiales de 2007 y 2015, su mejor clasificación.

Al ser consultado acerca de su futuro, el jugador surgido en Deportiva Francesa aseguró que aún no tiene nada decidido. "He hablado de todo esto con Mario Ledesma (entrenador de los Jaguares) y José Santamarina (mánager de los Jaguares). ¿Seré entrenador? ¿Dirigente? No sé nada. Cero presión. (...) Veremos", explicó. Y agregó: "Voy a tomarme seis meses para mí y mis hijos. Seré un padre de familia tranquilo, llevaré a los niños a la escuela por la mañana e iré a buscarlos por la tarde".