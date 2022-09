Juan Martín del Potro todavía se siente un jugador activo

El ex número 3 del mundo comentó: “Sigo probando tratamientos, a la espera de encontrar alguno que me permita mejorar mi calidad de vida y estar bien de la rodilla. Si mejoro, quiero intentar volver al circuito y hoy aquí -en Nueva York- me hablaron de la chance de hacerme la despedida el año próximo”.

“Es mi lugar, siento que es mi lugar. Pero también, a la hora de venir acá se me cruzan mil cosas por la cabeza. Todavía me siento jugador. No pienso como un extenista, ni hago cosas de extenista”, afirmó en una entrevista en el predio en el que se disputa el cuarto Grand Slam del año.

El tandilense reconoció: “Vengo acá, voy a ver amigos, nuevos jugadores de otras generaciones. Me voy a sentir bien, pero cuando los veo jugar digo: ‘Yo tengo que estar ahí’. Todavía sigo sintiendo eso. Entonces tengo una combinación de sentimientos rara”.

“Vivo un día a día, con muchos altibajos emocionales y desde lo tenístico y desde el proceso que estoy empezando a trabajar. Poco antes del torneo de Buenos Aires tuve que tomar la decisión de cambiar el rumbo porque no lo estaba pudiendo lograr y me hacía muy mal, y lo que dije entonces es lo que sigo sintiendo: no sé si ese fue mi último partido, pero sí tengo claro que hoy busco el bienestar en el día a día”, agregó Delpo.

Respecto de este US Open, contó: “Me es difícil asimilar que, de los ocho cuartofinalistas aquí, ninguno ganó un Grand Slam, ni le va a ganar a Federer o a Djokovic, pero es lo que viene. Y Medvedev, número 1 del mundo, perdió con Kyrgios. Hay una transición”.