Juan José López: "Lo de Madrid mata el descenso"

J.J. López, sobre el Superclásico que ganó Boca

"Lo vi de a pedazos. No me gustó como espectador, sin la pasión por un equipo u otro. Boca hizo su trabajo de no dejarlo progresar a River, de cortarlo con falta e ir al hombre. River no encontró el partido. No hubo tantas opciones de gol. Dos para cada uno. Boca concretó y se llevó el clásico. Así son los clásicos cerrados, el que acierta, gana", deslizó López en diálogo con Platea Baja. Y agregó: "River no llegó en un buen momento con sus jugadores. El gran problema fue ése. Los que son determinantes no estaban al 100 por ciento. En un clásico se nota más. Solari es el ejemplo, no llegó de la mejor manera como lo estaba haciendo. Llegó con una contractura u algo. Era el clásico. Seguramente, Gallardo pensó en achicar espacios con línea de 5, estirando los laterales y que Solari no tuviera tanto recorrido, más cerca del área para desequilibrar. No se dio, Boca hizo su planteo y no lo dejó progresar tampoco".