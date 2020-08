Juan Hermida, médico de Patronato habló de los tests

La celeridad con la cual el gobierno nacional definió la vuelta de los entrenamientos para los equipos de Primera División sorprendió a todos. El mismo presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, reconoció que solamente iban a pedir que vuelvan los elencos que juegan la Copa Libertadores. La respuesta que obtuvieron es que desde el lunes todos los clubes de la Liga Profesional de Fútbol que deseen regresar lo pueden hacer. En Patronato se está trabajando contrarreloj, con un contacto permanente entre los dirigentes, el cuerpo técnico y médico de la entidad. ¿Podrá el Rojinegro arrancar en la fecha estipulada? Juan Hermida, jefe del equipo médico del Santo cree que todavía quedan muchas cosas por definir

Ayer, y luego de una reunión que tuvo con los directivos, el profesional habló con La Radio de UNO (97.1) y analizó los pasos a seguir. “Estamos organizando todo el protocolo que nos han enviado y todavía queda definir el tema de los testeos. No dieron certezas sobre ese tema, estamos a la espera sobre qué tipo de test nos van a mandar desde Buenos Aires. Recibimos la información de que enviarían 45 test por club y serían de los rápidos, no los PCR. Una vez que sepamos qué nos van a mandar vamos a tener que volver a reunirnos para ver de qué manera organizamos la vuelta. Si podemos arrancar el lunes lo haremos”, indicó.

Patronato "Estamos todos preocupados por los test que se van usar", dijo Juan Hermida médico del patrón

“Nos desayunamos con que el lunes comienzan los entrenamientos, pero será para los clubes que estén en condiciones de hacerlo. No todos están en la mismas condiciones, por una cuestión de capacidad operativa. Salir a buscar un laboratorio que haga los hisopados requiere también de cierta logística que a veces es difícil de resolver. Si nos mandan los tests rápidos estaríamos resolviendo una parte, pero si queremos arrancar el lunes deberíamos testear a los jugadores este viernes”, agregó.

Hermida reconoció que la decisión del regreso a los entrenamientos lo sorprendió: “El chat de los médicos de los clubes arde desde ayer a la tarde (por el martes). Estamos todos iguales, desde los de River y Boca para abajo, con ciertas incertidumbres porque hay que solucionar muchas cosas”. Sobre la evaluación que 72 horas antes deben hacerle a los jugadores, Hermida expresó: “El test que nos dan no garantiza que el jugador no tiene Covid-19, es un test serológico. Lo único que define es si uno tiene anticuerpos o no. Un hisopado detecta el ADN del virus y es más preciso. Pero la persona que viene de una ciudad con circulación comunitaria debe hacer una cuarentena obligatoria y eso es más confiable todavía. A todos nos preocupa los tests que se van a usar. Todos los médicos de los clubes pensábamos que iban a hisopar a los jugadores, pero vamos a ver cómo seguimos. Vamos a recostarnos sobre la gente que sabe más del tema que nosotros. La mayoría de los médicos de los planteles son traumatólogos, clínicos o tienen especialidades que no tienen que ver con la infectología”.

https://twitter.com/ClubPatronatoOf/status/1289564515776962562 ⚽️✅ #Renovaciones • Matias Ibañez seguirá vistiendo la rojinegra. El arquero extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2021

.#VamosPatrón ⚫ pic.twitter.com/HmTyf9biR2 — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) August 1, 2020

Por otro lado, el médico de Patronato habló sobre las instalaciones que el equipo usará para entrenar. “Es un tema que me excede, porque lo define el cuerpo técnico. Pero nosotros ya estuvimos haciendo una medición de los campos de juego. Para lo que nos corresponde, nos gustaría que se entrene en La Capillita por lo menos con cinco grupos de seis jugadores. Teniendo en cuenta que podés trabajar con seis jugadores cada media cancha, se usan dos canchas, y los otros estarían haciendo trabajos en el gimnasio. Sería al mismo tiempo 30 personas, pero en diferentes sectores. De todas formas, el cuerpo técnico llega esta tarde (por ayer) y deberían definirlo ellos”, indicó Juan Hermida.

¿Influirá el parate? El hecho de tener que entrenar en sus respectivas casas, haciendo solamente movimientos físicos, es algo que seguramente preocupa a los jugadores a la hora de volver a trabajar en una cancha. Sobre cómo responderá el físico de los futbolistas, Hermida expresó: “Pienso que habrá que ver cómo se desarrolla todo. Veremos si es cierto que este descanso le hizo bien a los deportistas de alto rendimiento o no. Creo que todos, en mayor o menor medida, hemos perdido un año de nuestras vidas. La persona que trabaja con su cuerpo lo sintió más. Esta inactividad nos hizo perder más que ganar. Igual, aventurarnos a dar un resultado sería imprudente, porque como esto nunca sucedió no hay estudios científicos que nos permitan pensar qué puede suceder de aquí en adelante. Son todas conjeturas”.

https://twitter.com/ClubPatronatoOf/status/1288918849568546821 ⚽️✅ #Renovaciones | Cristian Chimino seguirá vistiendo la rojinegra. El defensor extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2021

.#VamosPatrón ⚫ pic.twitter.com/JiA8y1Awty — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) July 30, 2020

“El trabajo va a tener que ser de manera progresiva y a eso lo va a tener que delinear más el cuerpo técnico. De todas formas, seguramente habrá mucha actividad física en un principio porque los protocolos no están diseñados para trabajos con pelota, al menos de forma colectiva. Pero además, las indicaciones dicen que se trabajará en un espacio de 15 días y ahí se verá si se vuelve a renovar la confianza en este protocolo o hay que cambiar algunas cosas. Lo único que sé es que al fútbol se juega 11 contra 11 y este protocolo seguramente es temporal porque solamente es un comienzo”, agregó.