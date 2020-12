Juan Guasone Patronato.jpg La entrega es una de las principales características de Juan Guasone Prensa Defensa y Justicia

El futbolista nacido en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos luce en el dorsal el número 27. El número de su casaca fue elección propia. “Cuando subí a Primera había varios números disponibles. Me gusta mucho ese número porque es el día de mi cumpleaños”, confesó Guasone a Ovación, pero aclaró que su deseo es heredar otra camiseta. “Si tengo la posibilidad de utilizar la número 2, me cambio porque me gusta más. Por un lado porque simboliza el puesto, pero también porque es un número histórico”, resaltó.

La camiseta número 2 Rojinegra tiene un valor agregado. Durante más de 15 años fue propiedad de Walter Andrade, quien el 30 de junio anunció el final de su carrera profesional. Pocos meses después Guasone inició su camino en Primera División. Y las comparaciones siempre están presentes. Esta vez no fue la excepción.

“Varios me comparan con el Negro Andrade”, aseveró Juan, como lo llaman sus compañeros del plantel. “El Negro significa muchísimo en el club y que me comparen con él es un cumplido”, describió.

Andrade y Guasone no transitaron a la par. “Hemos compartido pocos entrenamientos porque estaba en Reserva cuando él se retiró”, señaló. No obstante, el juvenil conoce el legado que dejó el Negro en barrio Villa Sarmiento. “Sé lo que dejó en el club, lo que significa. Por lo que me han dicho y por lo poco que lo conocí sé que es una gran persona y un gran jugador”.

Pasos firmes.

El 29 de noviembre Juan cumplió el sueño de todo futbolista: debutar en Primera División. A pesar de los nervios el pibe mostró condiciones. Cuatro semanas después volvió a formar parte del 11 inicial de Patronato. “Estoy muy feliz por cómo se están dando las oportunidades. Por suerte se dio lo del debut, que fue un gran paso. Y haber jugado otro encuentro de titular fue otro paso muy importante. Estoy feliz, agradecido al club por darme la posibilidad, al técnico, a mis compañeros por la confianza. Queda seguir porque esto es largo”, interpretó. “Comparando los dos partidos el domingo me sentí mucho más suelto, con mayor confianza. A medida que van pasando los partidos me voy soltando, pero siempre trato de aportar lo mejor para el equipo. Si bien las cosas no se están dando, el equipo tiene mucho compromiso, mucha actitud y vamos a salir adelante”, agregó.

Juan Guasone.jpg Juan Guasone, en el predio La Capillita Prensa Patronato

En Florencio Varela el central de 1,93 metros fue el abanderado de la esperanza Rojinegra. Desde el fondo empujó al equipo en busca de la paridad. Juan estuvo muy cerca de inscribir su nombre en la casilla de goleador. “El arquero me tapó un lindo cabezazo”, recordó, con cierto fastidio. “No lo felicité porque tenía bronca por la pelota que sacó. Es más, todavía me dura la bronca. Hubiera sido lindo conseguir el empate. Espero que se dé más adelante”, proyectó.

Comprometido.

El juego ante Defensa y Justicia significó el regreso a un escenario de juego después de haberse infectado de Covid-19. El domingo Juan volvió a un escenario de juego. “Por suerte se pasó rápido el aislamiento y no presenté ningún síntoma”, agradeció. “Volví a entrenar la semana pasada. Me costó después de 10 días de entrenamiento en casa. Me puse lo más a tono que pude. Se dio que varios compañeros se infectaron de Covid. Se abrió un lugar y a la cancha”, revivió.

El compromiso por la causa llevó a redoblar esfuerzos. “Me cansé un poco más de lo normal, pero con la adrenalina del partido y todo lo que estamos pasando pasó desapercibido. Aparte en la cancha te olvidás de todo. No hay cansancio, no hay nada. Hay que correr a morir hasta la última pelota”, cerró.