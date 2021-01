“Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo para salir jugar y competir. La Copa de la Liga nos sirvió muchísimo para llegar con buen ánimo, con un grupo más unido y con muchas más ganas de afrontar el Regional. También fue importante para llegar con un buen ritmo de competencia. El técnico nos dijo que tomemos ese torneo con la responsabilidad que ameritaba, pero que lo disputemos como una especie de encuentros amistosos para llegar de la mejor forma al Torneo Regional”, relató Galetto, en diálogo con Ovación.

Juan Galetto disputó sus primeros encuentros en Atlético Paraná en la Copa de la LPF

El marcador de punta nacido en María Grande modificó rápidamente el chip para enfocar un nuevo desafío en su carrera. Dejó de lado las comodidades que brinda el profesionalismo para integrarse a un ámbito donde se exige mayor esfuerzo. En el juego también existen diferencias.“En Reserva se juega mucho. Acá hay más roce, es más friccionado, pero también está bueno”, aseguró, ilusionado.

Atlético Paraná integrará la Zona 2 de la Región Litoral Sur. Competirá en este sector junto a Sportivo Urquiza, el otro representante de la Liga Paranaense. También enfrentará a los dos sobrevivientes del fútbol entrerriano: Libertad de Concordia y Malvinas de Federal. El ganador de este grupo disputará una llave frente al ganador de la Zona 1 de la misma región. Estas llaves está conformada por Adiur de Rosario, Atlético Carcarañá, Ben Hur de Rafaela y 9 de Julio de Rafaela. Quien conquiste esta serie disputará la final por un lugar en la máxima categoría de los certámenes organizados por el Consejo Federal.

Por historia y estructura, el Decano será uno de los rivales a vencer en las distintas etapas del Torneo Regional Amateur. “El grupo será muy duro y muy peleado. El que clasifica se enfrentará con el primero de la zona de los equipos santafesinos, que será un sector muy peleado. Me han contado que se han reforzado muy bien los equipos de esa provincia. Será un torneo muy interesante y muy lindo para jugarlo”,imaginó Galetto.

El estreno del elenco dirigido por Hugo Fontana será el domingo a partir de las 17 en el Fortín de La Floresta, donde visitará a Sportivo Urquiza. “Ambos equipos se conocen por haberse enfrentado en la Liga y anteriormente en este mismo torneo. Será un partido muy peleado, de mucho roce. Jugaremos en cancha de ellos donde saldrán a pelear el partido. Nosotros plantearemos nuestro juego con nuestras armas para tratar de sacar los tres puntos”, subrayó.

En la Copa de la Liga Paranaense Atlético Paraná sacó diferencia a partir de la base aeróbica y por la capacidad de sus individualidades. Esto le aporta una luz de ventaja al Decano. Asimismo, Galetto no baja la guardia. El defensor no subestima a la V Azulada. “Dentro de la cancha seremos 11 contra 11 y en La Floresta de visitante no será para nada fácil”, aseveró. “Será un partido muy peleado y quien cometa menos errores se llevará los tres puntos”, presagió.

Por último, Galetto apuntó a transitar partido a partido. En este sentido mencionó que el punto no será mal resultado para el Gato, aunque aclaró que la misión será elevar la bandera de la victoria. “Iremos a una cancha muy difícil. Lo importante es sumar. Obviamente que iniciar el torneo obteniendo los tres puntos sería lo mejor para después de local hacernos lo más fuertes posible que nos toca iniciar con Libertad de Concordia, con quien disputaremos una verdadera final”, concluyó.