Juan Franzoni, el artillero que habla en distintos idiomas 

—¿Cómo estás transitando desde tu salida de Patronato?

—Es una situación delicada, compleja. Nunca nos imaginamos lo que estamos viviendo. Es una situación que no solo afectó al país, sino que es una problemática mundial. En lo personal estoy tratando de llevarla lo mejor posible. Estoy en la búsqueda de un nuevo club y es una situación que amerita no enloquecerse. Acá tiene que ganar la perseverancia, tener la cabeza, fría, estar enfocado en lo que uno busca y tratar de mantenerse así

—¿Cómo hacés para no ingresar en la desesperación?

—Gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia, pero también he aprendido a tratar de estar tranquilo. Trato de hacer otras actividades extra futbolística. Desde hace dos años estoy estudiando idiomas. Cuesta, peros siempre hay algo para hacer y eso es bueno. Me mantengo bastante ocupado y trato de llevarla de la mejor manera. La única forma de salir adelante es tratar de manejar la ansiedad y la incertidumbre de la mejor manera. Gracias a Dios la llevo muy bien.

—¿Observabas que se acercaba el final del ciclo en Patronato?

—El año pasado tuve la posibilidad de renovar en Patronato, pero no acepté porque quería buscar otras cosas. La decisión la tomé antes de la pandemia, cuando nadie imaginaba este suceso. Son cosas que pasan y no es culpa de nadie. Por más que venga lo que venga, trato de estar enfocado en lo mío y no descarrilarme para ningún lado.

Franzoni Patronato.jpg Juan Franzoni, en la victoria de Patronato sobre Independiente UNO / Juan ignacio Pereira

—¿Pensás que por algo que dio esta situación?

—No me arrepiento de nada. Estoy súper agradecido a Patronato. Estuve ocho años en el club de los cuales pasé por todas las etapas, desde jugar en inferiores, reserva y Primera División. Fue el club que me abrió las puertas. Sentí que quería buscar otro camino. Por más que se presentó la pandemia son cosas que la vida te va poniendo obstáculos. Está en uno como sobrepasarlo. Soy joven, tengo 21 años y me siento bastante maduro.

—¿Cómo te estás preparando?

—Hace bastante que estoy entrenando con un profe. Me faltan los trabajos y roce con pelota, pero física y mentalmente estoy muy bien. En el deportista afecta mucho estar preparado bien mentalmente. Es un factor muy importante. Estoy trabajando en doble turno esperando la oportunidad y aceitando todas las cosas.

—A su vez estás avanzando en tu carrera universitaria. ¿Por qué te inclinaste por el profesorado en idiomas?

—En su momento estudié para visitador médico, pero se me complicó por los horarios. Cuando me acomodé un poco decidí arrancar por el profesorado de idiomas. Estoy cursando inglés e italiano. Por ahora son esos dos idiomas. Me gustaría comenzar otro más en el futuro. El idioma para el fútbol es clave y todo lo que hago, lo hago pensando en el fútbol.

— ¿ T e v es brindando clases en el día de mañana?

—Sinceramente, no me veo parado frente a los alumnos (risas). En este momento no me veo preparado para eso. Lo hago pensando en el fútbol.

—¿Tenías una base en idiomas?

—Cursé inglés en la escuela, pero me di cuenta que no se asemeja a lo que realmente es. En la escuela hablamos muy por encima. En cambio esto es un curso que va más a fondo. De italiano no sabía nada. Me mandé sin saber nada y eso es lo lindo: encontrarte con algo totalmente diferente a los nuestro.

—¿Qué es más difícil, rendir de manera virtual o quedar mano a mano frente al arquero?

—Rendir de forma virtual (risas), sin dudas.

—Volviendo a Patronato, ¿qué es lo mejor que te llevás?

—Desde adentro sentí que estuve en una familia. A todos los planteles que me tocó integrar no los defino como grupos de futbolistas, sino como grandes grupos humanos. A nivel institucional Patronato es una familia.

—¿Te vas con alguna cuenta pendiente?

—Todos los objetivos que tenía los cumplí. Cuando estaba en inferiores pensaba en cómo era integrar un plantel de Primera. Nunca imaginé que se iba a pasar de Quinta división a Primera. Fue algo extraordinario. Me llevo muy lindos recuerdos y amigos. Eso es lo más importante.