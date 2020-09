Juan Esparza tiene la mira en dos puntos

—Hay que ser realista. Es una enfermedad altamente contagiosa y tiene una baja morbimortalidad. Al ser contagiosa los números son más grandes de lo que se espera. Hay que tener todas las pautas de cuidado y el protocolo para prevenir. Es un germen que es altamente contagioso y esa es la realidad.

—¿Cómo te trato el mundo deportivo cuando fuiste Covid-19?

—La verdad que estuve encuarentenado. Fue una enfermedad leve y entrené bastante en casa con el apoyo de mi familia ya que tengo material para poder entrenar en casa. Tomo todos los recaudos necesarios para poder hacerlo. La cuarentena cambió el calendario porque el 2020 está Tiro con arco cerrado. Mi idea era entrar en la Selección 2020 para ir al Mundial de Terni (Italia) 2022. Todo pasó un año más. Deportivamente esto me sirvió para hacer cosas que no tenía tiempo de probar como los disparadores, peso de la flecha o vibración del arco. Todas cosas que en la vorágine de no cambiar para no perder puntos, hoy lo haces con más tiempo. Se cambian muchas cosas ahora que no hay torneo.

—Ya jugaste un Campeonato Sudamericano y fuiste al Mundial de Canadá.

—Primero fue un Sudamericano que en esta modalidad Argentina es muy buena en la 3D y en el Mundial tuve la suerte de ser el mejor argentino en mi categoría y quedar 32 del mundo. Los primeros 20 son muy difíciles de alcanzar porque son semiprofesionales. Son arqueros que están 12 horas al día dedicados a esto y te das cuenta que soñar con quedar dentro del play off es un gran sueño. Realmente ellos tiran y le dedican tiempo a esto. Es muy difícil pelear de igual a igual a ellos que hasta marcas tienen en algunos casos. Yo tengo claro que esto es un hobby deportivamente fuerte.

—¿Que se vaya ya la pandemia o querés ir al Mundial, que elegís?

—Son dos cosas distintas. Sanitariamente quiero que esto se vaya porque me tiene bastante cansado y agotado mentalmente y deportivamente me encantaría volver ir a un Mundial porque lo que se vive ahí es lo más parecido a una villa olímpica donde vos tenés mucho contacto con gente de otros lugares. Es un acosa terrible y muy linda.

Esparza, un paranaense mundialista

Juan hace 8 años que hace la actividad en modalidad 3D y ya disputó un Sudamericano y un Mundial en Canadá. Ahora aspiraba a ir a la cita ecuménica de Italia, pero la pandemia arruinó esos planes.