Juan Capurro: "Estoy preparado para asumir este desafío"

El fútbol le brindó a Juan Capurro la posibilidad de ser parte de la estructura formativa de Racing Club de Avellaneda cuando transitaba su adolescencia. El entrerriano superó la evaluación en La Academia, pero no estaba preparado para alejarse de su familia y de las comodidades que aseguraba su hogar. Por eso armó sus bolsos y regresó a Paraná.

Rápidamente se le presentó una nueva oportunidad. En el camino surgió la chance de someterse a una prueba en Unión de Santa Fe. Capu sedujo a los cazatalentos del Tatengue, que no dudaron en fichar al pibe nacido en Gualeguay, pero formado futbolísticamente en el semillero de Palermo. Jugar del otro lado de la orilla le permitió continuar con sus afectos, pero el desafío le demandó el esfuerzo de trasladarse todos los días a la vecina ciudad. Eso lo ayudó a crecer y a desemvolverse con seguridad.

En el Rojiblanco santafesino comenzó a transitar el camino de inferiores desde Séptima División. De la mano del entrenador Facundo Sava formó parte del plantel de Primera División cuando tenía 18 años. Firmó planillas en un juego en el Cilindro de Avellaneda en la derrota de Unión sobre Racing por 3 a 0 por el Torneo Final 2013. El entrerriano observó el juego con la camiseta número 32 desde el banco de suplentes, pero el DT entendió que no era momento para enviarlo a la cancha. El estreno con el primer equipo se produjo en la B Nacional. El 25 de noviembre de ese año Capu saltó a escena a los 79 minutos en reemplazo de Nicolás Bertocchi en lo que fue caída del Tatengue sobre Independiente Rivadavia de Mendoza por 2 a 0, en la región de Cuyo.

Capurro Juan Capurro seguirá su carrera en Barraca Central

La salida de Sava de la conducción técnica de Unión alejó a Capurro del plantel profesional. Hasta que en 2015 entendió que para comenzar a edificar su carrera debía realizar esfuerzos mayores a lo que estaba realizando. Se trasladó al Alto Valle para jugar el Torneo Federal A con Cipolletti de Río Negro. A partir de ahí el volante comenzó a ganar terreno en el certamen organizado por el Concejo Federal. En esa divisional jugó, además de Cipolletti, para Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Chaco For Ever y Sportivo Belgrano de San Francisco.

A los 26 años el futbolista que en Palermo compartió espacio junto a Eric Remedi regresó al profesionalismo. Capurro es una de las incorporaciones que cerró Barracas Central para afrontar el campeonato de La Nueva Nacional. “Me siento preparado para asumir este desafío”, aseveró Juan, en diálogo con Ovación. “Cuando llegué a la Primera de Unión no estaba en condiciones y eso me jugó en contra. No era el momento indicado para debutar, pero se dieron así las cosas. No me arrepiento de nada, pero me hubiese gustado estar como estoy preparado ahora”, agregó.

El mediocampista viajó el martes a Buenos Aires. Mañana se someterá a los testeos previos al inicio de la pretemporada en la institución que presidió Claudio Chiqui Tapia, primer mandatario de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). De esa manera, el entrerriano se calzará la pilcha del Guapo, entidad que lo sondeó en más de una ocasión. “Años atrás había tenido la posibilidad de ir a jugar a Barracas Central, pero el equipo estaba en la B Metro y opté por jugar el Federal A para Chaco For Ever. Me volvieron a llamar y me di cuenta de que me querían. Por eso no dudé en aceptar la propuesta, pero también porque es otra categoría, es otra vidriera”, resaltó. Capu diferenció las características de juego entre el Federal A y el Nacional. “Las dos categorías son friccionadas. La diferencia son los tiempos al momento de resolver. Técnicamente puede haber diferencia. Después en cuanto a lo físico no creo que haya grandes diferencias”, interpretó.

El mediocampista asume este desafío con todo el entusiasmo. Encara esta misión con el paso previo a Primera División o una oportunidad en una liga del exterior. “Esas son mis aspiraciones a futuro”, se entusiasmó. “Ojalá pueda cumplir un buen rendimiento individual y colectivo en Barracas. Pero para eso tengo que consolidarme en la B Nacional”, finalizó.