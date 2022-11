Joseph Blatter: "La elección de Qatar 2022 fue un error"

Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, polémico

https://twitter.com/LuisOmarTapia/status/1589993491727515651 “La elección de Qatar fue un error y asumo mi responsabilidad porque yo era el presidente de la FIFA en aquel momento”Joseph Blatter a Tages-Anzeiger pic.twitter.com/vDBRQq51WS — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 8, 2022

Sin embargo, a menos de dos semanas del inicio, parece haber perdido el entusiasmo. "El fútbol y el Mundial son demasiado grandes para eso (...) Yo fui el responsable en su momento como presidente de la FIFA". Blatter estuvo a cargo de la máxima entidad del fútbol entre 1998 y 2015. Luego fue suspendido por el recordado FIFA Gate.

Además, insólitamente también reconoció que la competencia debería haberse realizado en Estados Unidos, quien inicialmente era el gran candidato a quedarse con la sede luego del Mundial de Rusia 2018: "Hubiera sido un gesto de paz si los dos adversarios políticos hubieran organizado la Copa del Mundo uno tras otro".

No es la primera vez que Blatter habla de su arrepentimiento por la designación de Qatar. En una entrevista con Le Monde en noviembre de 2021, a un año del evento que comenzará este 20 de noviembre y que se disputará hasta el 18 de diciembre, el ex presidente de la FIFA ya se había mostrado resignado por la elección: "No podemos cambiar la historia”.

Las críticas a la elección de Qatar

La elección de Qatar fue muy criticada desde el día en el que se designó la sede. Desde escándalos de corrupción dentro de la FIFA, hasta la intervención de distintas ONG que llamaron a boicot por el incumplimiento de los derechos humanos fundamentales.