Jorge Ortiz: "Demoré un día en aceptar la oferta"

La entrevista fue pautada a mediados de la semana. Jorge Ortiz aceptó dialogar con Ovación, pero fijó el horario. “Llamame después de las 18”, indicó. Minutos antes de la hora señalada el experimentado mediocampista envió un mensaje para anunciar que estaba liberado. Su cita con el fútbol había concluido. París Saint Germain había dejado en el camino a Atalanta por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. El equipo galo conquistó el boleto a semis al revertir la serie en los pasajes finales del juego. “Te iba a pedir que hablemos después del alargue, pero lo dio vuelta el PSG”, remarcó el flamante futbolista de Patronato.

El volante se encuentra realizando la etapa final de la cuarentena exigida por el protocolo sanitario por llegar a la ciudad desde Buenos Aires, uno de los principales focos de infección de Covid-19. “El club se ha portado muy bien conmigo. Me trajeron una bicicleta fija para poder entrenar. También traje elementos de mi casa para poder entrenar porque sabía que tenía que hacer cuarentena. El profe me manda la semana para que pueda entrenar. A pesar de todo es estar en movimiento y llegar de la mejor manera al entrenamiento”, argumentó.

—En la semana ingresaste por primera vez al club en un cuadro inédito.

—Todavía no conocí demasiado las instalaciones, solamente el estacionamiento del estadio. Habré estado dos minutos. Esperemos que pase esto rápido para conocer el predio, el estadio, a mis compañeros y tratar de empezar a entrenar lo antes posible para prepararnos para afrontar lo que se viene.

—¿Cómo fue mantener distancia con los nuevos compañeros?

—Es raro y es difícil, nunca pasó. Siempre que llegué a un club me ponía en contacto rápidamente, pero ahora la situación no lo permite. Es estar aislado, lejos de la famlia, de los compañeros. Esperando que pase la cuarentena que estoy realizando para conocer a mis compañeros. El otro día hicimos una reunión por Zoom y los pude ver, pero todo es raro.

—Una reintegración virtual.

—Fue solamente para informarnos cómo iba a ser la semana, con los testeos. Fue una charla informativa. Lo más lindo sería conocernos, presentarme personalmente. Cuando comience a entrenar no creo que conozca a todos porque iremos en grupo. Pero después de tanto tiempo empezar a entrenar, ingresar en el verde césped, tocar de nuevo la pelota será importante para todos. Después tendré la posibilidad de conocer personalmente a todos.

—¿El cuerpo y el alma pide pisar una cancha?

— Ya es hora de que podamos volver y que sobre todo no tengamos ningún infectado y todo esté perfcto. Estamos todos ansiosos de volver a entrenar. Vi el predio por fotos y se ven las canchas muy linda. Ya me imaginó dentro de ese campo entrenando, en contacto con la pelota y con los compañeros. Será raro la primera vez trabajar de esta manera. Hablé con compañeros que ya comenzaron a entrenar y es como que se le hace raro ponerse los botines después de tanto tiempo. Será como volver a empezar

—¿A los 36 años disfrutás más el día a día o siempre lo viviste de la misma manera?

—Siempre lo disfruté, pero pasando los 30 años lo disfruté más. Fui viendo que se iba acercando el final, me fui cuidando más con ciertas cosas. Para llegar a esta edad me tuve que cuidar mucho. Me sigo cuidando, sigo entrenando en doble turno. A mi edad hay que cuidarse más porque tengo que competir con chicos de 20 años y tengo que estar a la altura. Y sobre todas las cosas, ser un ejemplo para los compañeros más chicos. Ir aportando mi experiencia y saber que el camino del futbolista es largo y siempre hay que mantenerse bien. Sobre todo en un fútbol tan físico como el de hoy.

— Dentro de esos cuidados es determinante la alimentación. ¿hubo tentaciones en los últimos meses?

—Desde que comenzó la cuarentena no dejé de entrenar nunca. Entrené de lunes a viernes en mi casa en Buenos Aires con un profe amigo con el que entreno desde hace cuatro, cinco años. Los fines de semana trataba de darme mis gustos, pero sé que la alimentación es muy importante. Además sé que el fútbol cambió hace cinco, seis años. sobre todo en la alimentación porque es muy importante.

—¿Qué te sedujo de Patronato? —A Gustavo (Álvarez) no lo conozco personalmente, pero sí de enfrentarlo. Dos años atrás me llamó para llevarme a Aldosivi, pero no se dio porque había firmado con Tigre. Ahora me volvió a llamar y no lo dudé. Venía de jugar el Nacional B con Tigre y era volver a Primera División con un técnico que me quiere. Eso me movilizó mucho. Habré demorado un día de tomar la decisión. Lo charlé con mi familia y decidimos que era lo mejor. La negociación fue rápido, no hubo muchas charlas.

—¿Desde ese llamado de Gustavo observaste con mayor atención a sus equipos?

— Cuando dirigía a Temperley lo había enfrentado en un amistoso jugando para Belgrano y nos pegaron un baile impresionante. Desde ahí comencé a prestarle atención a sus equipos, la manera de ver el fútbol que va con mi juego. Después estuvo en Aldosivi, donde jugó un amigo, Maxi Velázquez, que fue dirigido por él y me habló muy bien de él. Soy de prestar atención a los equipos con los que me siento identificado por la forma de jugar.

—Saliste campeón en Arsenal, en Tigre, en Suecia y en Lanús. ¿Te entusiasmás con dejar una huella en Patronato?

— Esa es muy ilusíón. Siempre que me sumo a un equipo me planteo objetivos a corto plazo. Depende lo que diga el entrenador en la primera charla. Siempre trato de dejar una huella, futbolística, pero sobre todo como persona. Esto se termina muy rápido y lo más lindo es dejar una huella como persona. Si futbolísticamente puedo dejar una huella, mucho mejor, pero prefiero dejar una marca, una enseñanza, para que el día de mañana en Patronato se acuerden de mí como persona. Ojalá se pueda dar una clasificación a una copa porque sería un sueño para la ciudad, sería como salir campeón. Pero eso es a largo plazo y tenemos que trabajar mucho para ir por esos objetivos. Primero tenemos que hacer una buena pretemporada y a raíz de eso encontrar un funcionamiento como equipo, y a medida que pasan los partidos ver para qué estamos.