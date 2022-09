Jorge Barrio aprovechó y se llevó la victoria en San Juan

Desde la partida, el vigente campeón de la categoría dominó las acciones sin problemas y comenzando a hacer diferencias rápidamente desde el propio inicio. De hecho, los ojos se posaban en las luchas por detrás del Titán, principalmente en el segundo puesto, que se disputaban Ignacio Montengro (Renault), Jorge Barrio (Toyota) y Leonel Pernía (Renault).

Con todas las disputas por detrás, Canapino lograba hacer diferencias hasta que, llegó a la segunda posición el pinamarense Barrio. Allí comenzó otra carrera, en que la ventaja del líder se acortaba, puesto que Barrio con su unidad japonesa, a base de buen ritmo y constancia, mostraba que tenía con qué para ir a disputarle la victoria al piloto de Chevrolet que, hasta ese entonces, lideraba con comodidad.

Sin embargo, todo cambió drásticamente a falta de 21 minutos para la culminación de la competencia, puesto que en la curva número 8 del trazado internacional sanjuanino. Canapino pisó una mancha de aceite que había quedado por un desperfecto mecánico en el Renault de Felipe Barrios Bustos y se pasó de largo, situación que con lo ocurrido escasos metros adelante con el hasta entonces líder logró prevenir en cierto sentido y evitó el despiste, lo que le permitió tomar el comando de la prueba. Canapino, en tanto, logró salvaguardar la situación y retomar camino en la segunda ubicación, pero la dinámica de la competencia ya era otra.

De esta manera, el cazador pasó a ser cazado, los roles se invirtieron: ahora Canapino iba en busca de Barrio. Empero, le costó mucho descontar la diferencia al del Chevrolet Cruze N° 1 y el representante de Toyota finalmente se quedó con la victoria.

“Fue una carrera durísima. La padecí mucho, no tanto cuando venía detrás de Agustín (Canapino) sino cuando estaba adelante. En el aceite me pasé un poco pero destruí una goma, y venía con una vibración enorme, y vine todo el tiempo con el miedo de que explotara la goma. Venía regulando porque no sabía cuánto iba a aguantar, pero por suerte aguantó y tenemos este resultado muy merecido con el equipo”, comentó, con visible felicidad, Barrio tras lograr el triunfo.

El podio lo completó el líder del campeonato Pernía, que encabeza el torneo con 228 puntos y ahora tiene como escolta a Canapino con 203. La próxima fecha del TC 2000 será el fin de semana del 2 de octubre con los míticos 200 Kilómetros de Buenos Aires en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Producción periodística: Matías Russo