Johan Cruyff y el mito de por qué no jugó en Argentina 1978

La Selección de Países Bajos de la década de 1970 es de las más recordadas de la historia pese a no haberse consagrado campeona del mundo. En el Mundial de Alemania 1974, la Naranja Mecánica, con Johan Cruyff como capitán y máxima figura, llegó a la final pero cayó por 2-1 ante Alemania Federal. Cuatro años más tarde, en la Copa del Mundo de Argentina 1978, otra vez llegaban como máximos candidatos, aunque Cruyff, que tenía 31 años y la rompía en Barcelona, se negó a venir.

La versión más fuerte fue que no viajó a la Argentina por la dictadura militar. "Donde hay militares, Cruyff no juega", le habría dicho a Juan Carlos 'Milonguita' Heredia, exfutbolista cordobés que compartió plantel con él en el conjunto Culé. Años más tarde, en una entrevista a Olé, el propio neerlandés delcaró que para jugar un Mundial "hay que estar al 200 por ciento" y que él no lo estaba en ese entonces.

Johan Cruyff y por qué no viajó al Mundial de Argentina 1978

El 24 de marzo de 2016 murió Johan Cruyff producto de un cáncer pulmonar que dio a conocer en octubre de 2015. Meses más tarde se dio la publicación oficial de su libro autobiográfico, donde en un apartado se refiere a su ausencia con la Selección de Países Bajos del Mundial de Argentina 1978.

El 17 de septiembre de 1977, Cruyff estaba mirando un partido de básquet en su living y alguien tocó el timbre. Eran ladrones con armas de fuego. Tumbado boca abajo junto a su esposa Danny Coster y con los hijos en su cuarto, intentó negociar. Quisieron atarlo a un mueble, pero su mujer escapó y el futbolista agarró la pistola. Finalmente, lograron reducir a los intrusos, que según se supo después tenían la intención de secuestrarlo. Seis meses de vigilancia policial permanente, agentes durmiendo en su casa, estrés, amenazas y hermetismo fueron algunas de las consecuencias de aquella situación. El resultado final: su ausencia en el Mundial.