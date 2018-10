Joel Gassmann sueña con el título en el TC Pista

Todavía está masticando bronca porque sabe que el error fue sólo exclusividad de él. Ovación fue hasta Crespo y se metió en la intimidad de Joel Gassmann, el piloto que viene de ser segundo en La Pedrera luego de dominar toda la competencia y quedarse sin el éxito en el giro final (lo pasó Benvenutti y festejó).





En plena siesta crespense, el entrerriano del TC Pista se prestó para el diálogo, mate y masitas de por medio.





"Estoy masticando bronca. Hoy se mira con más tranquilidad. Lo que fue después del domingo no se puede explicar. El lunes analice la carrera y me di cuenta del error que cometí", dijo e insistió: "Me hago cargo intenté y mucho. Una lastima que me pasó eso".





"Ya estamos pensando en La Pampa, sabemos que tenemos para dar más", confesó el piloto del equipo de Jonatan Castellano que está claro, ya está metido en lo que se viene.









Gassmann encontró un buen equipo y su Dodge está funcionando bien. Marcha cuarto en el campeonato, le fata aún el triunfo, pero tiene auto para ir a buscar eso y mucho más. "Estamos contentos por el funcionamiento del auto y el andar de todo el equipo. Venimos de tres podios seguidos y eso es lo que me da ánimo para seguir adelante".





Los mensajes de la gente





